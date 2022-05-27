Kepez bisiklet parkuru açılıyor

Kepez Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı 19 kilometre kesintisiz bisiklet parkuru, “Ödüllü Yavaş Bisiklet Sürme Yarışı” ile 29 Mayıs Pazar günü açılıyor.

Sağlıklı bir yaşam ve alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapan Kepez Belediyesi, ilçenin doğu ve batı mahallelerini bisiklet yolları ile birbirine bağladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ilçeye bisiklet yolları kazandırma müjdesinin ardından ulaşıma, sağlığa ve çevreye iyi gelecek bisiklet yollarının yapımı hız kazandı. Kepez Belediyesi, bisiklet yollarını ilk etapta; Kır Çiçeği Caddesi, Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi, Gündoğdu Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Baraj Mahallesi, Habibler Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi’ne kazandırdı. Kepez’in dört bir yanına bisiklet yolları inşa edebilmek için çalışan Kepez Belediyesi, ilçeye kazandırılan kesintisiz bisiklet yolunun 19 kilometrelik kısmını bisiklet severlerin hizmete açıyor. Kepez Belediyesi’nin hareketli ve sağlıklı bir yaşam için ilçeye kazandırdığı 19 kilometre kesintisiz bisiklet parkuru, “Ödüllü Yavaş Bisiklet Sürme Yarışı” ile 29 Mayıs Pazar günü saat 17.00’da açılıyor. Alparslan Türkeş Bulvarında gerçekleşecek açılışın ardından, hizmete kazandırılan bisiklet yolunda bisiklet turu ve “Ödüllü Yavaş Bisiklet Sürme Yarışı” gerçekleştirilecek. Katılımcılara ışıklı güvenlik bileği, dereceye giren birinciye bisiklet, ikinciye bisiklet kaskı ve üçüncü eldiven hediye edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.