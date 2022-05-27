Vali Yazıcı çiçekçilerle bir araya geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Çiçekçiler Birliği Dış Ticaret Anonim Şirketi ev sahipliğinde kesme çiçek ve süs bitkileri üreticileri ve ihracatçılarıyla bir araya geldi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Orta Doğu Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz’ın ve Çiçek A.Ş’ye ortak firmaların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Çiçek A.Ş. Başkanı Lütfi Göbüş, kümelenme modeliyle çalışan şirket hakkında Vali Yazıcı'ya bilgi verdi.



“Çiçekte kümelenme modeli”

Çiçek AŞ olarak yurtdışına yıllık 400 TIR çiçek gönderdiklerini belirten Göbüş, 2017’de 5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken 2021’de 13.3 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti. Antalya’nın kesme çiçek ihracatındaki önemine dikkat çeken Lütfi Göbüş, sektörün önünün açılması halinde ihracatı artıracak potansiyele sahip olduklarını kaydetti.

Orta Doğu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, geçen yıl yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren çiçek sektörünün bu yıl ihracat rakamlarını artıracağını kaydetti. Yılmaz, sektörün sorunlarını dile getirirken, çözüm için destek beklediklerini söyledi.



“İş gücüne ulaşım ve arazi en büyük sorunumuz”

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, şirketin Türk tarımına örnek olacak bir yapılanmaya sahip olduğunu belirterek, üretimden ticarete ve ihracata kadar birlikte hareket edildiğini ve başarı sağlandığını ifade etti. Çandır, çiçek sektörünün işgücüne ulaşma ve ürün yetiştirecek arazi bulmakta zorlandığını anlatırken, bu temel sorunların çözülmesi halinde üretim ve ihracatın artacağına dikkat çekti. Çandır, tarıma özel sosyal güvenlik yasasının çıkarılması gerektiğini, bunun sektörün işgücüne ulaşımında büyük rol oynayacağını söyledi.



Tarımın başkenti Antalya’nın kesme çiçekte geldiği noktayı mutlulukla takip ettiğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, üretimin, ticaretin ve ihracatın artırılmasını arzu ettiklerini kaydetti. Yazıcı, sektörün sorunlarının çözümü için talepler doğrultusunda çalışacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.