Karga, yavrusunu yuvaya koymaya çalışan itfaiye erine saldırdı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da anne karga, yuvadan düşen yavrusunu yerine koymaya çalışan itfaiye erine saldırdı. Kaskı sayesinde karganın saldırısından kurtulan itfaiye eri, merdivenle ulaştığı yuvaya yavruyu bıraktı.

Antalya Sahil Yaşam Parkı'nda yavru karganın ağaçtaki yuvasından düştüğünü fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine parka büyükşehir belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipte görevli itfaiye eri, yavruyu alıp aracın merdivenine çıktı. Bu sırada anne karga, aracın merdivendeki itfaiye erine saldırdı. Kaskı sayesinde karganın saldırısından kurtulan itfaiye eri, ağaçtaki yuvaya yavruyu bıraktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-05-27 14:22:11



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