Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 4,5 ay boyunca kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğduğu ortaya çıkan Cüneyt Akyol'un, ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.
Antalya'da 19 Ekim 2020'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan, 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI
Cüneyt Akyol, ifadesinde, Mervenur Polat'ı nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı:
"Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel, Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak boğarak öldürdüm. Sonra da Mervenur'un cesedini önce mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım."
KARDEŞİ, DÖVMEDEN TESPİT ETTİ
Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini, erkek kardeşi parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi T., Halil İbrahim Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, S.G. ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U. savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte Gökhan Hamurcu, S.G., Halil İbrahim Ş., Ferdi T. ve Aziz Kaya tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Cüneyt Akyol 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından Ferdi T., Gökhan Hamurcu ve Halil İbrahim Ş., 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan Aziz Kaya ise 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan Süleyman G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Halil İbrahim Ş. ile Ferdi T. de daha sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
6'NCI KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde altıncı duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol, Gökhan Hamurcu ve Aziz Kaya, kaldıkları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Süleyman G. ile şikayetçiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Cüneyt Akyol'un yakalanmamak amacıyla 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Aziz Kaya'nın uyuşturucu tedariki ve başkalarına vermekten cezalandırılmasını talep eden savcı, tutuklu diğer sanık Gökhan Hamurcu'nun beraatını istedi. Savcı, tutuksuz sanık Süleyman G.'in suç delillerinin saklanmasından cezalandırılmasını isterken, tutuksuz sanıklar Ferdi T. ve Halil İbrahim Ş.'nin ise uyuşturucu tedariki ve fuhşa aracılık etmek suçlarından beraatını talep etti.
Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, Gökhan Hamurcu'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-05-27 15:07:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karga, yavrusunu yuvaya koymaya çalışan itfaiye erine saldırdı
YEREL HABERLER Karga, yavrusunu yuvaya koymaya çalışan itfaiye erine ...
Ereksiyon güçlüğünde şok dalga tedavisi
YEREL HABERLER Ereksiyon güçlüğünde şok dalga tedavisi
Savaş değil aşk kazandı, Ukraynalı ve Rus aşıklar Antalya'da evlendi
YEREL HABERLER Savaş değil aşk kazandı, Ukraynalı ve Rus aşıklar ...
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türkiye’de darbedeler dönemi kapandı”
YEREL HABERLER AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türkiye’de ...
Vali Yazıcı çiçekçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı çiçekçilerle bir araya geldi
İsveçli kadın turist, alışveriş için geldiği pazarda çantasından oldu Arkadaşıyla birlikte pazarda alışveriş yaparken çantasını çaldırdığını söyleyip polise başvurdu
YEREL HABERLER İsveçli kadın turist, alışveriş için geldiği pazarda ...
Kepez bisiklet parkuru açılıyor
YEREL HABERLER Kepez bisiklet parkuru açılıyor
Annesiyle birlikte yaşamını yitiren Defne'den geriye başkanın makam koltuğundaki görüntüleri kaldı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanının koltuğuna oturan 7 yaşındaki Defne'nin ilk talimatı her mahalleye 3 adet çocuk parkı yapılması olmuştu
YEREL HABERLER Annesiyle birlikte yaşamını yitiren Defne'den geriye ...
Konservatuvar yaz kurs kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER Konservatuvar yaz kurs kayıtları başlıyor
130 bin TL değerindeki kabloları çaldılar, kaçamadılar
YEREL HABERLER 130 bin TL değerindeki kabloları çaldılar, ...
Çocuğa çarpmamak için motosikletini devirdi: 1 yaralı O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çocuğa çarpmamak için motosikletini devirdi: 1 ...
Rus ve Ukraynalı çift, ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'da evlendi
YEREL HABERLER Rus ve Ukraynalı çift, ülkelerindeki savaş nedeniyle ...
Astım hastalığının tedavisinde ilaçlar kadar dış etkenler de önemli Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik: “Uygun tedavi ile yaşam kalitesini yükseltebiliyoruz” “Dış faktörlerin bilinmesi ve bunlardan uzak durulması en az ilaç tedavisi kadar önem taşıyor” "Astım tedavi edildiği zaman yüz güldüren bir hastalıktır"
YEREL HABERLER Astım hastalığının tedavisinde ilaçlar kadar dış ...
'Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri' yeniden er meydanında
YEREL HABERLER 'Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri' yeniden er ...
Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi İbradı’da
YEREL HABERLER Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi İbradı’da
ASSİM’den 4 iş fikri proje pazarında
YEREL HABERLER ASSİM’den 4 iş fikri proje pazarında
Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor
Tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı Acı içinde kıvranan sürücü, ekiplerin 1 saatlik çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılabildi
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü araç içinde ...
Ağzına kadar turist dolu minibüs polise yakalandı, araç 15 gün trafikten men edildi Uygulama noktasından kaçtı, trafik ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Ağzına kadar turist dolu minibüs polise yakalandı, ...
Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı
YEREL HABERLER Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri ...
Yer değişikliğini kabul etmeyen Covid ekibi, 2 yılda fire vermedi
YEREL HABERLER Yer değişikliğini kabul etmeyen Covid ekibi, 2 yılda ...
Cansu, kemanıyla 6 ayda elde ettiği 16 dereceyle Guinness'e girdi
YEREL HABERLER Cansu, kemanıyla 6 ayda elde ettiği 16 dereceyle ...
Alanya’da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi
YEREL HABERLER Alanya’da yakalanan 36 kaçak göçmen İl Göç İdaresi ...
Alanya’da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Alanya’da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.