Antalya’da termometreler 36 dereceyi gösterdi, tatilciler sahillere akın etti Cadde ve sokaklarda yaya azlığı dikkat çekti

Antalya’da termometreler yaz ayına girmeden 36 dereceyi gösterdi, tatilciler sahillere akın etti. Bazı yaşlı vatandaşlar ise yakıcı güneşten etkilenmemek için ağaçların gölgesine sığındı.

Turizm kenti Antalya’da mayıs ayının sonuna doğru hava sıcaklıkları artışa geçti. Kentte bugün hava sıcaklığı 36 derece, nem oranıysa yüzde 33 olarak ölçüldü. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Akdeniz’in berrak sularında serinleyen tatilciler, zaman zaman da güneşlenmeyi tercih etti. Sıcaktan dolayı cadde ve sokaklarda vatandaş azlığı dikkat çekti. Sokağa çıkan bazı yaşlı vatandaşlar ise yakıcı güneşten korunmak için ağaç gölgelerine sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, hafta sonu öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

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