Ulaştırma Bakanı Müşaviri Avcı, ölen kızının adına Manavgat'a anaokulu yaptırıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ulaştırma Bakanı Müşaviri Hayri Avcı, ölen kızının adıyla Manavgat'a anaokulu yaptıracak. Sarılar Mahallesinde yapılacak olan 8 derslikli anaokuluna Safiye Kübra Avcı'nın ismi verilecek.

TÜLOMSAŞ eski genel müdürlerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müşaviri Hayri Avcı, 1 Ağustos 2021 tarihinde doğum yaptıktan sonraki 30 yaşında yaşamını yitiren kızı Safiye Kübra adına, doğup büyüdüğü Sarılar Mahallesinde 8 derslikli Anaokulu yaptıracak.

Okul inşaatı ile ilgili Antalya Valiliğine protokol imzalandı. Protokol töreninde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı , İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve Hayırsever Hayri Avcı hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.