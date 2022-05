ALKÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), düzenlenen tören ile mezunlarını uğurladı.

Yabancı uyruklu öğrenciler ile Alanya’da yaşayan yabancı uyruklu her yaştan insana ve çocuklara akademisyenler tarafından Türkçe kurs veren ALKÜ TÖMER, mezun olanlar için tören düzenledi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen törene ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayram, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın açılışında, Türk Cumhuriyeti Devletine şükranlarını, Türk dili üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere kürsüye davet edilen Lana Şahin, “Türkçe öğrenmeye ilgi duyuyordum. TÖMER gibi prestijli bir dil okuluna gidebileceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Ancak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi TÖMER dil kurslarına gelip Türkçe öğrenmeye başladım” dedi.



“Dilinizi Türkçe ile genişlettiniz”

Mezuniyet töreninde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın selam ve tebrik mesajını salonda bulunanlara ileten Rektör Yardımcısı Özgür Kasım Aydemir, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çok genç bir üniversitedir. Ama kuruluşu itibariyle Dünya Dili Türkçe’nin öğretimine gönül vermiş, bu fikri temeller üzerine yetişmiş bir iradenin temsilcisidir. Sevgili gençler, Ludwig Wittgenstein der ki; “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.” Siz zaten çok güzel bir dünyanın sınırları ile buraya geldiniz. Kendi ülkenizin o çok değerli dilini biliyorsunuz. Ne mutlu ki dilinizin sınırını 12 milyon kilometre karede hâkimiyet kuran 5 bin yıllık Türkçe ile genişlettiniz. Bu bizim için büyük bir gururdur. Biz sizi ALKÜ TÖMER’den Türkçenin 5 bin yıllık sevgi, saygı, muhabbet diline bilgece uğurluyoruz” şeklinde konuştu.



“TÖMER’de C1 seviyesinde öğrenciler mezun oldu”

Törenin açılışında konuklara konuşan TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayram, “Merkezimiz bu sene C1 seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilerini mezun etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu gurur, sadece Üniversitemize ve TÖMER’e ait değil, çocuklarının bu günlere gelmesinde her türlü fedakârlığı gösteren annebabalara ve şu anda eğitimini başarı ile bitiren mezunlarımıza aittir. Mevlana diyor ki; “Sen taş, kaya ve mermer dahi olsan, eğer bir terbiyecinin eline düşersen cevher olursun” Bu önemli günün en önemli mimarları olarak sizler, kurs süresince öğrencilerimizle tek tek ilgilenerek onların kendilerini geliştirmelerine katkı sundunuz. Onlara sadece bilgi vermekle kalmadınız aynı zamanda ülkemizin maddi ve manevi değerlerini tanıttınız. Onlar için yaşamları boyu hatırlayacakları Türk kimliğinin timsali oldunuz. Sizlere öğrenci ve veliler adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



“TÖMER öğrencileri kültür elçisi olacak”

“Unutmayın ki hayat romanınızda bir bölümü yeni bitirdiniz” diyerek sözlerine devam eden Bayram, “Diğer bölümleri yazarken kendi dil, kültür ve değerlerinize yer verdiğiniz kadar; farklı dil, kültür ve değerleri de aklınızdan çıkarmayın. Sizleri bağrına basan bu toprakları, burada kurduğunuz dostlukları ve biz öğretmenlerinizi hiç unutmayın. Sizler artık ülkemizin manevi birer elçilerisiniz. Eminim ki dünyanın dört bir yanında, bir barış ve dostluk adası olan ülkemizi en iyi şekilde yâd edeceksiniz. Bunun yanı sıra, gideceğiniz diyarlarda Üniversitemizin ve Türkiye’nin birer kültür elçisi olacaksınız, bunu da layıkıyla yerine getireceğinizden eminim. Sizlerin iyi haberlerini almak her zaman bizleri mutlu edecek. Bu nedenle bizimle iletişime geçmekten, ziyaretimize gelmekten vazgeçmeyin. Bizlere sunduğu imkânlarla bugün bu faaliyetleri gerçekleştirmemize vesile olan Sayın rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’a ve her daim yardım ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’e teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Şiir dinletisi, müzik ve video gösterilerinin de gerçekleştirildiği mezuniyet töreninde eğlenceli anlar yaşandı. Tören, öğrencilere diplomaların takdim edilmesi ve kep atmalarının ardından son buldu.

