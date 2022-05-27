ALKÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı

İHA

ALKÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), düzenlenen tören ile mezunlarını uğurladı.
Yabancı uyruklu öğrenciler ile Alanya’da yaşayan yabancı uyruklu her yaştan insana ve çocuklara akademisyenler tarafından Türkçe kurs veren ALKÜ TÖMER, mezun olanlar için tören düzenledi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen törene ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı, TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayram, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programın açılışında, Türk Cumhuriyeti Devletine şükranlarını, Türk dili üzerine duygu ve düşüncelerini ifade etmek üzere kürsüye davet edilen Lana Şahin, “Türkçe öğrenmeye ilgi duyuyordum. TÖMER gibi prestijli bir dil okuluna gidebileceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Ancak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi TÖMER dil kurslarına gelip Türkçe öğrenmeye başladım” dedi.

“Dilinizi Türkçe ile genişlettiniz”
Mezuniyet töreninde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın selam ve tebrik mesajını salonda bulunanlara ileten Rektör Yardımcısı Özgür Kasım Aydemir, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çok genç bir üniversitedir. Ama kuruluşu itibariyle Dünya Dili Türkçe’nin öğretimine gönül vermiş, bu fikri temeller üzerine yetişmiş bir iradenin temsilcisidir. Sevgili gençler, Ludwig Wittgenstein der ki; “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır.” Siz zaten çok güzel bir dünyanın sınırları ile buraya geldiniz. Kendi ülkenizin o çok değerli dilini biliyorsunuz. Ne mutlu ki dilinizin sınırını 12 milyon kilometre karede hâkimiyet kuran 5 bin yıllık Türkçe ile genişlettiniz. Bu bizim için büyük bir gururdur. Biz sizi ALKÜ TÖMER’den Türkçenin 5 bin yıllık sevgi, saygı, muhabbet diline bilgece uğurluyoruz” şeklinde konuştu.

“TÖMER’de C1 seviyesinde öğrenciler mezun oldu”
Törenin açılışında konuklara konuşan TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bora Bayram, “Merkezimiz bu sene C1 seviyesinde Türkçe öğrenen öğrencilerini mezun etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu gurur, sadece Üniversitemize ve TÖMER’e ait değil, çocuklarının bu günlere gelmesinde her türlü fedakârlığı gösteren annebabalara ve şu anda eğitimini başarı ile bitiren mezunlarımıza aittir. Mevlana diyor ki; “Sen taş, kaya ve mermer dahi olsan, eğer bir terbiyecinin eline düşersen cevher olursun” Bu önemli günün en önemli mimarları olarak sizler, kurs süresince öğrencilerimizle tek tek ilgilenerek onların kendilerini geliştirmelerine katkı sundunuz. Onlara sadece bilgi vermekle kalmadınız aynı zamanda ülkemizin maddi ve manevi değerlerini tanıttınız. Onlar için yaşamları boyu hatırlayacakları Türk kimliğinin timsali oldunuz. Sizlere öğrenci ve veliler adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“TÖMER öğrencileri kültür elçisi olacak”
“Unutmayın ki hayat romanınızda bir bölümü yeni bitirdiniz” diyerek sözlerine devam eden Bayram, “Diğer bölümleri yazarken kendi dil, kültür ve değerlerinize yer verdiğiniz kadar; farklı dil, kültür ve değerleri de aklınızdan çıkarmayın. Sizleri bağrına basan bu toprakları, burada kurduğunuz dostlukları ve biz öğretmenlerinizi hiç unutmayın. Sizler artık ülkemizin manevi birer elçilerisiniz. Eminim ki dünyanın dört bir yanında, bir barış ve dostluk adası olan ülkemizi en iyi şekilde yâd edeceksiniz. Bunun yanı sıra, gideceğiniz diyarlarda Üniversitemizin ve Türkiye’nin birer kültür elçisi olacaksınız, bunu da layıkıyla yerine getireceğinizden eminim. Sizlerin iyi haberlerini almak her zaman bizleri mutlu edecek. Bu nedenle bizimle iletişime geçmekten, ziyaretimize gelmekten vazgeçmeyin. Bizlere sunduğu imkânlarla bugün bu faaliyetleri gerçekleştirmemize vesile olan Sayın rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’a ve her daim yardım ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’e teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.
Şiir dinletisi, müzik ve video gösterilerinin de gerçekleştirildiği mezuniyet töreninde eğlenceli anlar yaşandı. Tören, öğrencilere diplomaların takdim edilmesi ve kep atmalarının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaştırma Bakanı Müşaviri Avcı, ölen kızının adına Manavgat'a anaokulu yaptırıyor
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Müşaviri Avcı, ölen kızının adına ...
Konyaaltı'nda vezneler hafta sonu da açık olacak
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda vezneler hafta sonu da açık olacak
Türkiye’nin en büyük 2. Endro Motor Yarışı Finike’de tırmanma etabıyla başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük 2. Endro Motor Yarışı Finike’de ...
Antalya’da termometreler 36 dereceyi gösterdi, tatilciler sahillere akın etti Cadde ve sokaklarda yaya azlığı dikkat çekti
YEREL HABERLER Antalya’da termometreler 36 dereceyi gösterdi, ...
Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ...
Karga, yavrusunu yuvaya koymaya çalışan itfaiye erine saldırdı
YEREL HABERLER Karga, yavrusunu yuvaya koymaya çalışan itfaiye erine ...
Ereksiyon güçlüğünde şok dalga tedavisi
YEREL HABERLER Ereksiyon güçlüğünde şok dalga tedavisi
Savaş değil aşk kazandı, Ukraynalı ve Rus aşıklar Antalya'da evlendi
YEREL HABERLER Savaş değil aşk kazandı, Ukraynalı ve Rus aşıklar ...
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türkiye’de darbedeler dönemi kapandı”
YEREL HABERLER AK Parti Antalya İl Başkanı Taş: “Türkiye’de ...
Vali Yazıcı çiçekçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı çiçekçilerle bir araya geldi
İsveçli kadın turist, alışveriş için geldiği pazarda çantasından oldu Arkadaşıyla birlikte pazarda alışveriş yaparken çantasını çaldırdığını söyleyip polise başvurdu
YEREL HABERLER İsveçli kadın turist, alışveriş için geldiği pazarda ...
Kepez bisiklet parkuru açılıyor
YEREL HABERLER Kepez bisiklet parkuru açılıyor
Annesiyle birlikte yaşamını yitiren Defne'den geriye başkanın makam koltuğundaki görüntüleri kaldı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanının koltuğuna oturan 7 yaşındaki Defne'nin ilk talimatı her mahalleye 3 adet çocuk parkı yapılması olmuştu
YEREL HABERLER Annesiyle birlikte yaşamını yitiren Defne'den geriye ...
Konservatuvar yaz kurs kayıtları başlıyor
YEREL HABERLER Konservatuvar yaz kurs kayıtları başlıyor
130 bin TL değerindeki kabloları çaldılar, kaçamadılar
YEREL HABERLER 130 bin TL değerindeki kabloları çaldılar, ...
Çocuğa çarpmamak için motosikletini devirdi: 1 yaralı O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çocuğa çarpmamak için motosikletini devirdi: 1 ...
Rus ve Ukraynalı çift, ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'da evlendi
YEREL HABERLER Rus ve Ukraynalı çift, ülkelerindeki savaş nedeniyle ...
Astım hastalığının tedavisinde ilaçlar kadar dış etkenler de önemli Göğüs Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik: “Uygun tedavi ile yaşam kalitesini yükseltebiliyoruz” “Dış faktörlerin bilinmesi ve bunlardan uzak durulması en az ilaç tedavisi kadar önem taşıyor” "Astım tedavi edildiği zaman yüz güldüren bir hastalıktır"
YEREL HABERLER Astım hastalığının tedavisinde ilaçlar kadar dış ...
'Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri' yeniden er meydanında
YEREL HABERLER 'Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri' yeniden er ...
Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi İbradı’da
YEREL HABERLER Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi İbradı’da
ASSİM’den 4 iş fikri proje pazarında
YEREL HABERLER ASSİM’den 4 iş fikri proje pazarında
Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da kiralık futbolcular dönüyor
Tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı Acı içinde kıvranan sürücü, ekiplerin 1 saatlik çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılabildi
YEREL HABERLER Tıra arkadan çarpan kamyon sürücüsü araç içinde ...
Ağzına kadar turist dolu minibüs polise yakalandı, araç 15 gün trafikten men edildi Uygulama noktasından kaçtı, trafik ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER Ağzına kadar turist dolu minibüs polise yakalandı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.