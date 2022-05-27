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TOBB Başkanı: Dünyanın en değerli arazisi cep telefonu ekranları

DHA

TOBB Başkanı: Dünyanın en değerli arazisi cep telefonu ekranları


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, dünyada 7 milyar insan ve 20 trilyon dolarlık pazarın, bir tek tuşun ardında olduğunu belirterek, e-ticaretin önemine dikkat çekti. Dünyanın en değerli arazisi olarak cep telefonlarının ekranlarını gösteren Hisarcıkloğlu, "Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden, en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi, cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli" dedi.
Antalya'da 'Birlikten Güçlü Ticarete' sloganıyla düzenlenen Batı Akdeniz Ticaret Buluşması'nın kapanış oturumu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan oda, borsa, SİAD'lar, valilikler, belediyeler ve üniversiteler gibi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen Batı Akdeniz Ticaret Buluşması, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. İki gün süren büyük buluşmada, networking ve B2B görüşmeleri, Devlet Destekleri Zirvesi, Santek Yat İmalat Sektörü Buluşması, E-Ticaret Sokağı ve söyleşilere yer verildi. Kapanış oturumuna TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra ATSO Başkanı Davut Çetin, üç ilin oda, borsa ve SİAD başkanları ile üniversiteler, kamu kurumları ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.
TÜRKİYE'YE ÖRNEK GÖSTERDİ
Antalya, Isparta ve Burdur'u bir araya getiren organizasyonu tüm Türkiye'ye örnek birliktelik olarak gösteren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şimdi dijital devrim döneminin yaşandığını belirterek, dünyanın her yerinde, geleneksel firma yapısının değiştiğine dikkat çekti. Firmaların her işi kendileri yapmak yerine, bireysel girişimcilerle ortak çalışmayı tercih ettiğini, böylece bireysel girişimcilik ekonomisinin büyüdüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, "Artık, karşımızda farklı bir dünya meydana geliyor. 7 milyar insan, 20 trilyon dolarlık pazar, bir tek tuşun ardında. E-ticaret üzerinden hepsi elinizin altında. Müşteri, pazar, tedarikçi, hepsine bilgisayarla ulaşmak mümkün" dedi.
E-TİCARET BİR ALIŞKANLIK HALİNE GELİYOR
Ülkemizde e-ticaret hacminin, 2021'de 382 milyar liraya ulaştığını, bir önceki yıla göre yüzde 70 arttığını belirten TOBB Başkanı, "Toplam perakende ticaret içinde e-ticaretin payı da yüzde 20'ye yaklaştı. Pandemiyle birlikte hızlanan e-ticarete yönelim, hız kesmeden sürüyor. İnternetten alışveriş yapmaya başlayan tüketici için e-ticaret, bir alışkanlık haline geliyor. Tüketiciler giderek daha fazla sanal ortama kayıyor. O halde sizlerin, yani girişimcilerin de orada olması gerekiyor. Sattığımız ürün ve hizmetleri, dijital ortama taşımanız şart oluyor" diye uyardı.
EN DEĞERLİ ARAZİ CEP TELEFONU EKRANLARI
Dünyanın en değerli arazisi olarak cep telefonlarının ekranlarını gösteren Hisarcıklıoğlu, "Önemli olan bu değerli arazide yer kapabilmektir. Eskiden, en işlek caddede mağaza, market sahibi olmak önemliydi. Şimdi, cep telefonu ekranında yer alabilmek çok önemli. Peki dünyanın en değerli arazisi olan cep telefonu ekranında nasıl yer alabiliriz? Şirketinin veya ürünün ya mobil uygulaması olacak, ya da geliştirilen mobil uygulamanın içerisinde yer alacaksın. Bu konu sadece yurt içi ile de sınırlı değil. E-ihracat hacmi de 2 milyar doları aştı. İnternet üzerinden yurtdışına satış yapan bireysel ve makro ihracatçıya, vergi muafiyeti ve gümrük beyannamesinden muafiyet gibi destekler ve kolaylıklar da getirildi" dedi.
GENÇLERİMİZİ, 'BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR' DİYE YETİŞTİRMELİYİZ
Geçen sene, 129 Türk girişimine, yurt dışından 1.3 milyar dolar geldiğini ve yatırım yapıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Bunların çoğunu da üniversite öğrencisi veya okulu yeni bitirmiş genç girişimci kardeşlerimiz kurdu. Bu devirde asıl sermaye para değildir, iyi fikir ve azimdir. Ama bunun için de, 'eski köye yeni adet getir' diyen hareket lazım. Gençlerimizi, 'başımıza icat çıkar' diye yetiştirmeliyiz" dedi.
SENEYE TOGG'U GÖRMEYE BAŞLIYORUZ
Dünya otomotiv markalarının elektrikli araç üretimlerinden örnekler veren Hisarcıklıoğlu, "Biz, Türkiye'nin otomobili TOGG'a bu vizyonla başladık. Ülkemizin 120 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz. Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait olan, doğuştan elektrikli bir otomobil üretiyoruz. Bu yıl 29 Ekim'de banttan indireceğiz. Elektrikli otomobilde dünyanın tamamıyla aynı anda yarışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşüm sürecine ve mobilite ekosistemine katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda da ülkemiz içinde yepyeni ve genç bir tedarik zinciri ve üretim sistemi kuruyoruz. Gemlik'teki fabrikada farklı alanlardaki, genç kardeşlerimizin kurduğu start-up şirketlerle çalışıyoruz. Kimisi arabanın kamerasını yapıyor, kimisi sürüş analizi yapıyor, kimisi başka bir parçasını yapıyor. İnşallah önümüzdeki sene Antalya'da ve Türkiye'nin birçok yerinde bu arabayı görmeye başlıyoruz" dedi.
ÜÇ İL ET-TIRNAK GİBİ
Etkinliğe ev sahipliği yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, 5 bakanlık, 6 kamu kurumu, 3 il valileri, belediye başkanları, 12 oda ve borsa, Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği, Esnaf Odaları Birliği, 17 SİAD, 4 sektörel dernek, kadın ve genç girişimciler kurulları ve bölge üniversitelerinin bu ticaret şenliğinde yer aldığını söyledi. Antalya, Burdur ve Isparta'nın et ve tırnak gibi iç içe olduğunu belirten Çetin, "Batı Akdeniz Ticaret Buluşmaları her şeyden önce bu birlikteliğin en güzel ifadesi olmuştur. Üç ilin iş insanları için networking toplantıları düzenledik. Bilişim, turizm ve gıda, ihracat alanında B2B etkinlikleri organize ettik. Bundan sonra networking veya ağ-küme oluşturmayı hem dijital hem fiziksel olarak kalıcı ve sürekli hale getireceğiz" dedi. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-05-27 18:45:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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