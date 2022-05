Alanya Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle başladı 20’inci Turizm ve Sanat Festivali renkli anlara sahne oldu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: "Turizme en büyük katkının gastronomi ile olduğunun bilincindeyiz" “Türkiye’de Dünya Mutfak Mirasına üye 2 üyeden biri Alanya”

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl Gastronomi temasıyla 20’incisi düzenlenen Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle başladı. Temsili gerçekleşen yörük göçü yürüyüşüne yabancı turistler de büyük ilgi gösterirken, Seda Sayan konseri ile unutulmaz anlar yaşandı.

Alanya Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği ancak korona virüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremediği Turizm ve Sanat Festivali 20’inci kez tekrar başladı. Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde yörük göçü ile başlayan yürüyüşe Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, siyasi parti başkanları, oda ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yöresel kıyafetler, deve, keçi ve at gibi hayvanların da katıldığı yürüyüşe ilgi ise bir hayli yoğundu. Binlerce vatandaş yürüyüşe katılırken, güzergah üzerinde korteji bekleyen yerli ve yabancılar ise renkli anları cep telefonları ile kaydetti. İskele Şelale Meydanında sona eren yürüyüş, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri 3 Anatolian Sopranos’un konseri ile sürdü.



Başkan Yücel: "Turizme en büyük katkının gastronomi ile olduğunun bilincindeyiz"

İlçe protokolü ile birlikte yöresel kıl çadırı gezen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yer sofrasında hazırlanan yine kültürel yemeklerin tadına baktı. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivalinin bugün açılışını yaptıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fesivalin 3 gün sereceğini ve tema olarak gastronomiyi seçtiklerini söyledi. Alanya’nın yöresel lezzetlerini tanıtmak ve tattırmayı amaçladıklarını belirten Başkan Yücel, “Turizme en büyük katkının gastronomi ile olduğunun bilincindeyiz. Biz de Alanya’mızın yöresel ürünlerini tanıtmak, buradaki farklı tatları tattırmak için ülkemizin değişik yerlerinden gelen üstatlarla birlikte 3 gün boyunca yöresine ait ürünleri insanlarımızın tanıma fırsatı olacak. Gün boyunca aynı zamanda 3 gün boyunca akşamları ünlü DJ'ler ve ulusal sanatçılar yer alacak. Bugün Seda sayan 28 Mayıs'ta Fettah Can, 29 Mayıs'ta da Zeynep Bastık konser olacak. Özlediğimiz Arzu ettiğimiz insanların iyi bir hafta sonu geçirmesi için her şeyin altyapısını hazırladık. Yerli ve yabancı tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyoruz” dedi.



“Türkiye’de Dünya Mutfak Mirasına üye 2 üyeden biri Alanya”

Türk mutfak kültürüne ait tüm ürünlerin fuar alanında görülebileceğini dile getiren Başkan Yücel, “Bu bölgenin insanları genellikle göçebe hayat yaşamıştır. Şu anda da bir kıl çadırın içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın neredeyse tamamının hayvancılıkla geçimlerini sağladıkları için kışın sahillerde yazın da yaylalarda yaşıyorlardı. Oralarda konaklama adına hem güneşten hem yağmurdan koruyan bu çadırları kendimize metin olarak tutuyorduk. Meydanlarda da göreceksiniz ki hepsi bizim yöremize ait Türk mutfak kültürüne ait soframıza gelen tüm ürünleri bu fuar alanında görebileceksiniz. Bu çalışmalarımızın vesilesi ile Dünya Mutfak Mirasına 2 üye var bunun sertifikasını alan biri Gaziantep diğeri Alanya'dır. Geçen yıl Dünya Mutfak Mirasına kabul oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, festivalin ilk akşamında sahne alan Seda Sayan Alanyalılara unutulmaz anlar yaşattı. Konser öncesi Havai fişek gösterisi geceyi aydınlattı. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında her yaştan insan Seda Sayan’ın şarkılarıyla eğlendi.

