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Kır düğünü hayali kuran çifte halı saha şoku Düğünde halı saha hüsranı yaşayan çifte, tüketici mahkemesinden 30 bin TL tazminat kararı Yağmur nedeni ile halı sahada düğün yapan çift mahkeme yolunu tuttu Düğün günü hayalleri yıkılan gelin Berrin Pamukçu: "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu"

İHA

Antalya'da düğünlerinin açık havada yapılması için organizasyon şirketiyle anlaşan çift, yağmur yağınca hayallerini 2,5 saat gecikmeli olarak halı sahada gerçekleştirebildi. Yaşadıkları halı saha hüsranın ardından mahkeme yolunu tutan çift, 30 bin TL tazminat kazandı. Mağdur Berrin Pamukçu, "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu. Bizim gibi mağdur olanlar hakkını arasın, bizim davamız bir emsal olsun" dedi.

Kır düğünü hayali kuran çifte halı saha şoku Düğünde halı saha hüsranı yaşayan çifte, tüketici mahkemesinden 30 bin TL tazminat kararı Yağmur nedeni ile halı sahada düğün yapan çift mahkeme yolunu tuttu Düğün günü hayalleri yıkılan gelin Berrin Pamukçu: "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu"

Antalya’da düğünlerinin açık havada yapılması için organizasyon şirketiyle anlaşan çift, yağmur yağınca hayallerini 2,5 saat gecikmeli olarak halı sahada gerçekleştirebildi. Yaşadıkları halı saha hüsranın ardından mahkeme yolunu tutan çift, 30 bin TL tazminat kazandı. Mağdur Berrin Pamukçu, "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu. Bizim gibi mağdur olanlar hakkını arasın, bizim davamız bir emsal olsun” dedi.
Antalya’da yaşayan Berrin ve Ünsal Pamukçu çifti 19 Mayıs 2017 yılında hayatlarını birleştirmek için Konyaaltı ilçesinde bulunan bir kır düğün salonu ile anlaştı. Genç çiftin büyük hayaller ile hazırlandığı düğün saatinde ise yağmur yağdı. Bunun üzerine salon sahipleri genç çifte düğünlerini 40 metre ileride bulunan halı sahada yapabileceklerini söyledi. Yağmurdan kaçarak halı sahaya sığınan çiftin düğünleri yaklaşık 2,5 saat de gecikmeli başladı. Yaşadıkları hüsrandan sonra çift, düğünden hemen sonra mahkemenin yolunu tuttu. Çift, düğün salonu sahibine yağmurdan dolayı bir önlem alınmadığı ve düğünün 2,5 saat gecikmeli başlaması nedeni ile 50 bin TL maddimanevi tazminat davası açtı. Antalya Tüketici Mahkemesinde görülen dava sonucunda genç çift haklı bulunarak çifte 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.

“Sabahtan akşam havanın yağmur yağacağı belliydi”
Yaşadıklarını mağduriyeti anlatan Berrin Pamukçu, “Anlaşmamızın üzerine yağmur durumunda ne yapılabileceğini alternatif olup olmadıklarını sorduk. Bize bir halı saha olduğunu ve bunu sağlayabileceklerini söylediler. Düğün günü ciddi bir yağmur yağdı. Saat 20.00’da çıkmamız gerekirken 20.30 gibi bize gelerek çok yağmur yağdığını ve başka bir yere taşınacaklarını söylediler. Sabah, akşam havanın yağmur yağacağı belliydi. Bungalov gibi bir yere 600 kişiyi almaya çalıştılar. Biz bir göçme olabilir diye bunu kabul etmedik. 2,5 saat sonra halı saha ayarlandı. 22.30 gibi sahneye ancak çıkabildik” dedi.

“50 bin TL tazminat davası açtık, 30 bin TL para kazandık”
Güzel bir düğün hayali ile yola çıktıklarını belirten Pamukçu, “Bizimle tekrar düğün sonrası görüşmek istediler. Eşimle yanlarına gittiğimize 2 bin TL gibi bir ücreti geri ödeyebileceklerini söylediler. Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu. İkram noktasında güzel bir şey olmadı. Halı saha güzel bir alan değildi, sağlanan imkânlar iyi değildi. 2 bin TL bizi cezbetmedi. Mahkemeye taşıdık. Avukatımız Anıl Akan Beyle görüştük bize güven verdi. 4 yıl sürecimiz sürdü. 4 yıl sonra olumlu sonuçlandı. 50 bin TL tazminat davası açtık. 30 bin TL para kazandık. Gurur verici bir sonuç oldu. İnsan bir kere evleniyor. Ben evin tek kızıyım bu yüzden de dava açtık. Hayalimizi tam olarak düğün karşılamadı. Sonuç bizi mutlu etti. Bizim gibi mağdur olanlar hakkını arasın, bizim davamız bir emsal olsun” sözlerine yer verdi.

“7 aylık sürecin sonunda orada da karar onandı ve lehimize sonuçlandı”
Avukat Anıl Akan, müvekkillerinin kır konseptinde yapılacak olan düğünlerinin halı sahada yapılması nedeniyle mağdur edildiklerini belirterek kendilerine başvurduğunu söyledi. Yaptıkları inceleme müvekkillerinin ayıplı hizmetle karşı karşıya kaldıklarını belirlediklerini kaydeden Akan, “Bu sebeple Tüketici Mahkemesine başvurduk. İki bilirkişinin olumsuz raporuna rağmen, üçüncü bilirkişi olumlu bir rapor verdi. Sonrasında maddi ve manevi tazminat şeklinde davayı kazandık. Karşı taraf konuyu İstinaf Mahkemesine taşısa da 7 aylık sürecin sonunda orada da karar onandı ve lehimize sonuçlandı. Müvekkillerim bir nebze de olsa rahatladılar, bu mağduriyetlerinden dolayı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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