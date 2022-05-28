Dünya Arı Günü Tokat'ta coşkuyla kutlandı “Arılar yeryüzünden kaybolursa insanlık ancak dört yıl yaşayabilir”

Bu yıl da 12.’si düzenlenen “Dünya Arı Günü” şenliği Tokat’ta büyük bir coşkuyla kutlandı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB), Tokat Belediyesi ve BEE’O Propolis’in destekleriyle kutlanan “Dünya Arı Günü” şenliğinde halk oyunları gösterileri, arı ve bal temalı konser, resim, şiir ve bilgi yarışmaları gibi etkinlikler düzenlendi. Arı ve yaşam konseptli şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere para ödülleri ve arı ürünleri hediye edildi. Şenliğe; Tokat Valisi Sayın Numan Hatipoğlu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, BEE’O Propolis Kurucuları Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Taylan Samancı, Doç. Dr. Aslı Özkök, Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu da katıldı.



“Tüm bu sebepler küresel iklim değişikliklerini hızlandırmaktadır”

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, “Arıcılığın ülkemizde daha da gelişebilmesi için gerekli tüm destekleri vermeye biz de hazırız. Arının ve arıcılarımızın yanındayız” dedi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahiin, “Arı, tarımın vazgeçilmez bir unsurudur. Dünyamız, her geçen gün doğal kaynakların yok edildiği ve var olanların da tahribata uğradığı bir süreci yaşamaktadır. Tüm bu sebepler küresel iklim değişikliklerini hızlandırmaktadır. İnsanlardan önce var olan arının insanlardan önce yok olmasını istemiyoruz. Doğal bal, doğal çevre ve doğal şartlarda üretilir. Arılar ancak doğal çevrede yaşatılabilir” dedi.



“Arılar yeryüzünden kaybolursa insanlık ancak dört yıl yaşayabilir”

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise “Öncelikle bu değerli organizasyonda yer alan sayın valimize, belediye başkanımıza, değerli milletvekillerimize, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’ne, Tokat Arı Yetiştirici Birliği’ne ve akademisyenlerimize tüm emeklerinden dolayı teşekkür ederim. En büyük teşekkürü ise bu değerli arı ürünlerine ulaşmamızı sağlayan arıcılarımıza sunuyorum ve önlerinde saygıyla eğiliyorum. Çünkü kendi çocuğumun sağlığını arıların ürettiği propolis, arı sütü, ham bal gibi katma değerli arı ürünlerine borçluyum. Bugün beni girişimci yapan, arıya, arıların ürettiği ürünlere aşık eden oğlumda yaşadığım bağışıklık problemiydi. Tekrar oğlumun sağlığına kavuşmasını sağlayan bu değerli arı ürünleri üreten arıcılarımızın önünde saygıyla eğiliyorum ve emekleriniz için tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki arılarımıza bakıyorsunuz” sözlerine yer verdi.



“75 bin profesyonel arıcımız var”

Bir arının 45 günlük ömrü boyunca yaklaşık 300 bin çiçeği, bir kovan arının ise 10 milyar çiçeği ziyaret ettiğini belirten Samancı, “Bir kovan arı bir yıllık döngüsü boyunca yaklaşık 60 milyar çiçeği ziyaret ediyor. Biz çok şanslı bir ülkeyiz 8 milyon arı kovanımız ve onlara bakmak için canla başla çalışan 75 bin profesyonel arıcımız var. İyi ki varlar, bu şansın farkında olalım ve arılarımızı koruyalım. Arı neslinin devamlılığını sağlamak tüm insanlığın görevidir. Bizde hem firma olarak hem de ben bir akademisyen anne olarak bu görevi ömrümün sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğim. Unutmayın ki “Arı Varsa Hayat Var!” Dünya Arı Günümüz kutlu olsun” dedi.

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