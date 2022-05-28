Kanser tanı ve tedavisinde önemli adım

Meme Kanserine Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’nda konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, kişiye özel kanser tedavisinin planlanmasında önemli rolü olan genetik testlerin artık üniversitede yapılabileceğini açıkladı. Sempozyum ile eş zamanlı olarak tecrübeli ekip tarafından aynı zamanda canlı ameliyatlar yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Meme Kanserine Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl ikinci kez gerçekleşen sempozyum, ameliyathaneden yayınlanan canlı ameliyat ile başladı. Türkiye ve dünyada ilklere imza atan ekibin başında bulunan Estetik Cerrahi ve Rekonstrüktif Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan öncülüğünde gerçekleşen ameliyat, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Mor Salon’da katılımcılar tarafından canlı olarak izlendi. Ameliyatlara Avrupa Meme Bilimi Akademisi Başkanı Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi Dr. Mahdi Rezai ile İngilitre ve İskoçya’da onkoplastik meme cerrahı olarak görev yapan Dr. Yazan Masannat, Dr. Ashutosh Kothari ile Prof. Dr. Hasan Karanlık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Veli Vural ve Dr. Cem Yılmaz da yer aldı.



Genetik tarama müjdesi

Sempozyumun ikinci oturumu ise Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın açılış konuşması ile başladı. Rektör Özkan, konuşmasında önemli bir gelişmeye dikkat çekerek kanser tedavisinde bölgenin yetkin merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ailesel kalıtım gösteren kanser türlerinin genetik taraması ve de kişiye özgü kanser tedavisinin planlanmasında önemli rolü olan genetik testler yapılabileceğinin müjdesini verdi. Prof. Dr. Özkan “Böylece bölgedeki tüm kurumlar, artık örnekleri İstanbul’a göndermek zorunda kalmayacak. Bunun hem zaman, hem ekonomik, hem de kalibrasyon açıdan büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Tüm sağlık kuruluşlarımıza da seslenmek istiyorum, bütün testleri bize güvenle gönderebilirsiniz” şeklinde konuştu.



“Akdeniz Üniversitesi’nin ulaştığı seviye memnuniyet verici”

Meme kanserinin tedavisinde, sağ kalım oranının yüksekliği ile birlikte estetik görünümlü sonuçların da önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Üniversitemizde geç rekonstrüksiyon, benim asistanlığa başladığım dönemde yeni yeni başlamıştı. O süreçte açıkçası plastik cerrahlar olarak bizler, bu konuda genel cerrahlardan daha cesurdur. Geldiğimiz süreçte ise genel cerrahların kalibrasyon konusunda çok daha rahat olduğunu, daha güvenle cerrahi müdahalelerin yapıldığını görmek beni mutlu ediyor. Radyo terapi ve kemoterapideki gelişim de bu süreçte öncülük etti. Şu anda hem Akdeniz Üniversitemiz ve hem de güzel şehrimiz Antalya’da hastaların çok ileri düzey tedavilere rahatlıkla ulaşabildiğini, bu anlamda büyük bir tecrübe birikiminin olduğunu görmek çok güzel” ifadelerini kullandı.

Sempozyum Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Mustafa Özdoğan’ın oturum başkanlığını yaptığı “Onkoplastik Cerrahinin Temelleri” ve Prof. Dr. Cumhur Arıcı ve Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu’nun oturum başkanı olduğu “Multidisipliner Vaka Tartışması” bölümleri ile devam etti. Panellerde Doç. Dr. Sema Sezgin Göksu, Prof. Dr. Zafer Cantürk, Prof. Dr. Adil Boz, Prof. Dr. Aylin Fidan Korçum Şahin, Prof. Dr. Elif Peştereli, Prof. Dr. Emel Durmaz, Doç. Dr. Ali Murat Tatlı da konuşma yaptı.

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