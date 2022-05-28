Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köktürk:"Tele-tıp hasta ve hekim konforunun yanında, ekonomik bir sistem" Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Nurdan Köktürk: "Tele-tıp çok çok sayıda hastanın doktorlar, hastanelere hücum etmesini engelleyebilir, ayrıca hasta ve hekim konforunun yanı sıra, ekonomik açıdan kıymetli bir sistemdir" "Hassas tıp, milyonlara ait verileri toplayıp bir araya getirip yüksek teknolojilerle bunları değerlendirdikten sonra, ortaya çıkan milyonlara ait genetik verileri tedavi unsurlarında kullanmak için ortaya atılmış bir sistem" "Hassas tıbbın yavaş yavaş geldiğini görüyoruz ileride çok konuşacağız, gelecekteki tıp buraya doğru gidiyor”

İHA

Köktürk:"Tele-tıp hasta ve hekim konforunun yanında, ekonomik bir sistem" Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Nurdan Köktürk: "Tele-tıp çok çok sayıda hastanın doktorlar, hastanelere hücum etmesini engelleyebilir, ayrıca hasta ve hekim konforunun yanı sıra, ekonomik açıdan kıymetli bir sistemdir" "Hassas tıp, milyonlara ait verileri toplayıp bir araya getirip yüksek teknolojilerle bunları değerlendirdikten sonra, ortaya çıkan milyonlara ait genetik verileri tedavi unsurlarında kullanmak için ortaya atılmış bir sistem" "Hassas tıbbın yavaş yavaş geldiğini görüyoruz ileride çok konuşacağız, gelecekteki tıp buraya doğru gidiyor”

Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Nurdan Köktürk, hastaların görüntülü uygulamalar üzerinden online olarak doktorlara ulaşmasını sağlayan teletıp hakkında, "Teletıp çok çok sayıda hastanın doktorlar, hastanelere hücum etmesini engelleyebilir. Teletıp, hasta ve hekim konforunun yanı sıra, ekonomik açıdan kıymetli bir sistemdir. Bazı pilot bölgelerde çalışmalar başladı" dedi.
Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Nurdan Köktürk, kongrenin ‘Dijital Çağda Akciğer Sağlığı’ mottosu ile düzenlendiğini belirterek, bunu seçmelerinin nedeni olarak pandemi döneminde dijital unsurların günlük hayatın tam ortasına girdiğini söyledi.
Uyumadan önce neredeyse zoom yapıp öyle uyumaya başladıklarını anlatan Köktürk, “Masal yerine zoom’a girmeye başladık. Böyle bir hayatımız oldu. Böyle olunca dijital çağ ile birden bire bağlarımız kesemeyiz, çünkü hayatımızı kolaylaştırdı. Dijital uygulamalar ile olduğumuz yerde toplantılar yaptık, sorunları çözdük. Dijital çağ deyince tıpta, sadece her gün kullandığımız uygulamalar değil, bu süreçte teletıp popüler hale geldi. Teletıp çok çok sayıda hastanın doktorlar, hastanelere hücum etmesini engelleyebilir. Tele tıp, hasta ve hekim konforunun yanı sıra, ekonomik açıdan kıymetli bir sistemdir” diye konuştu.
"Tele tıp"
Tele tıp hakkında bilgiler veren Köktürk, “Kişilerin oldukları yerlerde zoom, whatsApp gibi, iki kişiyi görsel olarak birbirine iletişimi sağlayarak muayene yapmak. Biz çoğu bilgiyi hastayı görerek elde edebiliyoruz. Bir kısım bilgiler için ise hastaya dokunmak stetoskop ile dinlemek lazım. Bu kısımlar bile aşıldı şimdi akıllı stetoskop var, bir hasta yakının yardımıyla, hastanın sırtında kullanılan stetoskopun oluşturduğu sesleri bluetoothla ileten sistemler kurulabiliyor. Bu şekilde kişi akıllı yelek giyebiliyor. O yelek çeşitli sesleri alıp bize bluetoothla iletebiliyor. Hastanın o anki fizik muayene bulgularını elde edebiliyoruz. Saturasyon Probu parmağa takıldığı zaman vücuttaki oksijen miktarını nabzı gösterebiliyor. Akıllı saatlerde bu özellikler var. Biz bunları kullandığımız zaman hasta hakkında fikir sahibi olup uzaktan tedavi edebiliyoruz” dedi.
Devletin uzaktan tedavinin hukuksal yönlerini sağlamaya, mevzuatlar oluşturmaya başladığını ifade eden Köktürk, pilot bölgelerde çalışmalar olduğunu kaydetti.
"Gelecekteki tıp, hassas tıp"
2015 yılında başlatılan hassas tıp sistemi hakkında bilgiler veren Nurdan Köktürk, “Bu sistem genom çalışması bittikten sonra, milyonlara ait verileri toplayıp bir araya getirip yüksek teknolojilerle bunları değerlendirdikten sonra, ortaya çıkan milyonlara ait genetik verileri tedavi unsurlarında kullanmak için ortaya atılmış bir sistem. Bu şu demektir, bir hasta size geldiği zaman, o kişinin genetik bilgileri biliyor olursak, hastalıkla ilgili olanları içinden ayıklayabilirsek, sonra hastanın daha sonra geliştirebileceği riskleri belirlemek mümkün. Varolan hastalığa mevcut bir genetik tedavi varsa bunu uygulayabiliriz. Böylece hastaya yönelik belki de bir dikilmiş bir tedavi şansı var. Biz buna hassas tıp diyoruz. Bunların yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Bunları ileri de çok konuşacağız. Gelecekteki tıp buraya doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.
"Ekosisteme saygı vurgusu"
Kongrede ekosistem sorunlarını da ele aldıklarının altını çizen Köktürk, “Başka pandemiler karşımıza çıkacak. Yavaş yavaş dünya bizi içine alçak. Pandemide dünyaya olan saygımız arttı. Egzoz gazı üretim, çevre kirliliği azaldı. İklim krizinde düzelme oldu. Dünyaya sayılı olmayan bir insana pandemi o darbeyi vurdu. Dünya sadece insan için değil, her şeye saygılı olarak zorundayız. Dünyaya saygılı olmak dışında, dijital sistemle hayatımızı kolaylaştırmaya çalışacağız. Bunun için eğitim lazım. Bir bölüme 12 tane asistanı bir seferde atayamazsınız. Kadro sayısı zaten belli, onları okutacak hoca bulamazsınız. Hesapsız işler yapılmamalı, burası böyle bir ülke değil. Biz sahadaki hekim olarak böyle algılıyorum. Biz daha iyi bir sistem, ortam, dünyanın gelişmişliğine adapte olarak sistemler arıyoruz” dedi.
"Yurt dışına açılmak istiyoruz"
Gelecek dönemde derneğin başkanlığını yürütecek olan Köktürk, “Derneğin iç dinamiğiyle ilgili planlarımız var. Eğitime büyük bir alana yaymak ve dünya açılmak istiyoruz. Global adımlar atmak gerekiyor. Salık politikalarımıza müdahil olarak istiyoruz. Biz istiyoruz ki Sağlık Bakanlığı ve diğer otoritelerle bir araya gelelim, sorunları birlikte tartışıp, çalışmak, üretmek istiyoruz. Bize de sormalarını istiyoruz” diye konuştu.
"Hekimlerin yurt dışına gitmesi"
Meslektaşlarının yurt dışında görev yapmayı tercih etmelerini de değerlendiren Nurdan Köktürk, “Kovid19’da çok yıprandı. Göğüs Hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları bölümü ve diğer alanlardaki sağlık çalışanları çok yıprandı. Sağlık çalışanları öldü, aileler dağıldı. Böyleyken insanların umutları azaldı. Hekimlerin umuda sarılması lazım. Bulunduğumuz ülkede itibarımızın geri alınmasını istiyoruz. Her gün bir hekim şiddeti istemiyoruz. Bir hekim ve hasta iletişim sorunu yaşıyorsa, hastanın hekime zarar vermesi değil. Biz can güvenliği istiyoruz. Doktorlar can güvenliği bulamadıkları için, mutsuz oldukları için, yeterince para ve eğitim alamadıkları için gen doktorlar gidiyor. Bütün öğrencilerim ‘nasıl bir yol çizelim’ diye soruyorlar. Ek diller öğreniyorlar yurt dışına gidebilmek için. Onlara yol göstermemiz lazım” açıklamasını yaptı.
"Performans eleştirisi"
Performans gibi bir durumun yanlışlığından bahseden Köktürk, “Bizi bir günde bakacağımız hasta sayısı asa 100 olamaz. Yurt dışında böyle bir durum cezalandırılıyor. Bizde ise ödüllendiriliyor. Bir hekimin hasta ayıracağı süre en az 10 dakika olmalı, 3 dakika değil. Hasta hazırlanan kadar 3 dakika geçiyor zaten. Aldığınız hizmetin kalitesine bakacaksınız, sayıya değil. Hastanın iyileşip iyileşmediğine bakacaksınız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülle yerine parke taşı, cirit yerine süpürge sapı ile hazırlanıp madalyaları topladılar
YEREL HABERLER Gülle yerine parke taşı, cirit yerine süpürge sapı ...
Eşi tarafından öldürülen Rojda, Antalya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından öldürülen Rojda, Antalya'da toprağa ...
Kanser tanı ve tedavisinde önemli adım
YEREL HABERLER Kanser tanı ve tedavisinde önemli adım
Muratpaşa'da tek protokol iki çözüm
YEREL HABERLER Muratpaşa'da tek protokol iki çözüm
Dünya Arı Günü Tokat'ta coşkuyla kutlandı “Arılar yeryüzünden kaybolursa insanlık ancak dört yıl yaşayabilir”
YEREL HABERLER Dünya Arı Günü Tokat'ta coşkuyla kutlandı “Arılar ...
Seda Sayan, Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde sahne aldı
YEREL HABERLER Seda Sayan, Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat ...
Kır düğünü hayali kuran çifte halı saha şoku Düğünde halı saha hüsranı yaşayan çifte, tüketici mahkemesinden 30 bin TL tazminat kararı Yağmur nedeni ile halı sahada düğün yapan çift mahkeme yolunu tuttu Düğün günü hayalleri yıkılan gelin Berrin Pamukçu: "Düğünümüz ciddi anlamda korkunçtu"
YEREL HABERLER Kır düğünü hayali kuran çifte halı saha şoku Düğünde ...
Çöpten hurda toplayarak geçimini sağlayan yaşlı adamın 3 tekerlekli motosikletini çaldılar İki yıl hurda toplayıp taksitini ödediği otomobilinden oldu, gözü yaşlı halde yardım istedi
YEREL HABERLER Çöpten hurda toplayarak geçimini sağlayan yaşlı ...
ALTSO Başkanı Şahin, Hisarcıklıoğlu'na 'Marka' şehir çalışmalarını anlattı ALTSO Başkanı Mehmet Şahin: " Alanya Gazipaşa Havalimanı’nın kapasitesinin arttırılması ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır"
YEREL HABERLER ALTSO Başkanı Şahin, Hisarcıklıoğlu'na 'Marka' şehir ...
Tütün satış noktalarında mentol tuzağı Türkiye'de havası temiz sayılabilecek tek il Hakkari
YEREL HABERLER Tütün satış noktalarında mentol tuzağı Türkiye'de ...
OSB Başkanı Güngör:" Manavgat OSB'de imar planı ve jeolojik etüt çalışaları yaptırıyoruz"
YEREL HABERLER OSB Başkanı Güngör:" Manavgat OSB'de imar planı ve ...
Kendisini böbreğiyle hayata bağlayan Japon eşinin ellerini öptü
YEREL HABERLER Kendisini böbreğiyle hayata bağlayan Japon eşinin ...
Seda Sayan’a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı hediye edildi
YEREL HABERLER Seda Sayan’a konser verdiği sahnede çeyiz sandığı ...
Alanya Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle başladı 20’inci Turizm ve Sanat Festivali renkli anlara sahne oldu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel: "Turizme en büyük katkının gastronomi ile olduğunun bilincindeyiz" “Türkiye’de Dünya Mutfak Mirasına üye 2 üyeden biri Alanya”
YEREL HABERLER Alanya Turizm ve Sanat Festivali yörük göçüyle ...
TOBB Başkanı: Dünyanın en değerli arazisi cep telefonu ekranları
YEREL HABERLER TOBB Başkanı: Dünyanın en değerli arazisi cep ...
Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri 2022 ödülleri sahiplerini buldu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar: “Burada önünde sadece fotoğraf çekilecek proje yapmıyoruz”
YEREL HABERLER Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri 2022 ...
ALKÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER ALKÜ TÖMER’de mezuniyet heyecanı
Ulaştırma Bakanı Müşaviri Avcı, ölen kızının adına Manavgat'a anaokulu yaptırıyor
YEREL HABERLER Ulaştırma Bakanı Müşaviri Avcı, ölen kızının adına ...
Konyaaltı'nda vezneler hafta sonu da açık olacak
YEREL HABERLER Konyaaltı'nda vezneler hafta sonu da açık olacak
Türkiye’nin en büyük 2. Endro Motor Yarışı Finike’de tırmanma etabıyla başladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en büyük 2. Endro Motor Yarışı Finike’de ...
Antalya’da termometreler 36 dereceyi gösterdi, tatilciler sahillere akın etti Cadde ve sokaklarda yaya azlığı dikkat çekti
YEREL HABERLER Antalya’da termometreler 36 dereceyi gösterdi, ...
Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Mervenur'u boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ...
Karga, yavrusunu yuvaya koymaya çalışan itfaiye erine saldırdı
YEREL HABERLER Karga, yavrusunu yuvaya koymaya çalışan itfaiye erine ...
Ereksiyon güçlüğünde şok dalga tedavisi
YEREL HABERLER Ereksiyon güçlüğünde şok dalga tedavisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.