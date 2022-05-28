Yeniden Refah Partisi Milli Siyaset Akademisi Alanya’da başladı Milli Siyaset Akademisi Genel Koordinatörü Bayram Sakartepe: “Türkiye'de şu anda kullanılan siyaset dilini tasvip etmiyoruz”

Yeniden Refah Partisi tarafından organize edilen Milli Siyaset Akademisi, 400 kişinin katılımıyla Alanya’da başladı. Uzaklaştırıcı dilin Türkiye’ye faydası olmadığını vurgulayan Milli Siyaset Akademisi Genel Koordinatörü Bayram Sakartepe, “Türkiye'de şu anda kullanılan siyaset dilini tasvip etmiyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi tarafından düzenlenen Milli Siyaset Akademisi, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla Alanya’da başladı. 81 ilden gelen 400 katılımcıya ilk dersi Fatih Erbakan verdi. Daha sonra akademiye katılan kişilere katılım sertifikasını Fatih Erbakan tarafından verildi.

Milli Siyaset Akademisi’nin üçüncü kez düzenlendiklerini belirten Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Siyaset Akademisi Genel Koordinatörü Bayram Sakartepe, milli görüşün Türk siyasetinin hep akademisi ve amiral gemisi olduğunu söyledi. Türkiye’de ilk kez diplomalı siyasetçi dönemini başlattıklarını ifade eden Sakartepe, “Siyasetin bir birim olarak ele alarak bu kursu bu akademideki eğitimleri başarı ile tamamlayan ve sıralamada başarılarının arkadaşlarımıza Uluslararası bir sertifika veriyoruz. Sertifikası ile birlikte meri siyaset akademimiz 3 dönem mezunlarına veriyor. Bu çalışmalarımız devam edecek muhterem genel başkanımız bu çerçevede programımıza iştirak etti. Kendileri ilk açılışımızı ve ilk dersimizi verdi” dedi.

“Türkiye'de şu anda kullanılan siyaset dilini tasvip etmiyoruz”

Vasıflı siyasetçi, bilimsel siyasetin yapılması taraftarı olduklarını dile getiren Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe, “Biz vasıflı siyasetçi ve bilimsel siyasetin yapılması taraftarıyız. Dolayısıyla bilgiye dayalı, makul muhalefet dediğimiz doğruya doğru, yanlışa yanlış, sadece muhalefet olduğu için bir şeye karşı çıkan veya destekleyen bir siyasi anlayıştan ziyade hakkı söyleyebilen, kendi kadrolarından olmasa dahi doğru yapanı alkışlayabilen bir siyasi olguya gelmemiz kanaatindeyiz. Türkiye'de şu anda kullanılan siyaset dilini tasvip etmiyoruz. Uzaklaştırıcı dilin ülkemize bir faydası olmadığını, birleştirici, kucaklayıcı dili tüm siyasetçileri kullanması gerektiğini ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

400 kişiden başarılı olanlar diploma almaya hak kazanacak

Milli Siyaset Akademisine Yeniden Refah Partisi dışından da katılım olduğunu belirten Sakartepe, “400 arkadaşımız sadece partimiz içerisinde değil partimizin dışına da partimizin üyesi olmayan ama siyaset bilimini öğrenmek isteyen siyaseti öğrenmek isteyen kardeşlerimiz de kayıtlarını yaptırdılar burada da o öğrencilerimize ders veriyoruz yaklaşık 50 saatlik bir eğitim programımız var bir kısmı yüz yüze bir kısmı da çevrimiçi olacak önümüzdeki yaklaşık 2 aylık süreç içerisinde derslerimiz tamamladıktan sonra sınava tabi tutuyoruz bu sınavdan sonra da başarıyla tamamlayan arkadaşlarımıza diplomalarını takdim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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