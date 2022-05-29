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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi yükseliyor

İHA

Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde başlattığı bin 797 araç kapasiteli katlı otopark projesi yüzde 30 seviyesine ulaştı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan işbirliği protokolüyle yapımına başlanan Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi, hızla devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesinde Mart ayında temeli atılan proje yüzde 30 seviyelerine ulaştı.

Otopark sorunu son bulacak
Katlı otopark bin 797 araç kapasiteli olacak. Hummalı bir çalışma yürütülen proje tamamlandığında üniversite hastanesine gelen hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları otopark sorunu son bulacak. Projeyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesindeki 13 bin 200 metrekare alan üzerine toplamda zemin artı 3 katta 54 bin 430 metrekare inşaat yapılacak.

Acil toplanma alanı da olacak
Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılarak, kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Projenin betonarme karkası Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilirken, diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları ve çevre düzenlemesi Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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