Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Mustafa Maslak, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza ve sonrasında otomobil sürücüsünün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Manavgat-Antalya D-400 kara yolunun Serik yakınlarındaki sanayi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 07 AVL 991 plakalı otomobil, Mustafa Maslak'ın kullandığı 07 YKZ 38 plakalı motosikletle çarpıştı. Otomobil kazanın ardından refüjdeki tel örgüleri yıkarak karşı şeride geçti. Burada karşı istikametten gelen 07 AAF 302 plakalı otomobile çarptıktan sonra ters yönden yaklaşık 150 metre daha ilerledi ve kaldırıma çıkarak durdu. Sürücü daha sonra aracını terk ederek olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Mustafa Maslak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Maslak'ın cenazesi cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobilin ters şeritten ilerlediği, bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine gelen aracı görüp kaçtığı, kaldırımda duran araçtan inen sürücünün kaçması anbean görüntülerde yel aldı. Polis kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-05-29 11:23:53



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