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7 aylık minik Bulut'un yaşam mücadelesi Bilier atrezi tanısı konulan 7 aylık Bulut'un hayata tutunabilmesi için acil karaciğer nakli olması gerekiyor Çocuklarını hayatta tutabilmek için uygun donör olmadıkları belirlenen aile, duyarlı kişilerden karaciğer vericisi olması çağrısında bulundu

İHA

7 aylık minik Bulut'un yaşam mücadelesi Bilier atrezi tanısı konulan 7 aylık Bulut'un hayata tutunabilmesi için acil karaciğer nakli olması gerekiyor Çocuklarını hayatta tutabilmek için uygun donör olmadıkları belirlenen aile, duyarlı kişilerden karaciğer vericisi olması çağrısında bulundu

Antalya'da doğumunun üzerinden 2 ay geçmesine rağmen sarılığı devam eden minik Bulut Koç'un doğuştan safra kanallarının olmadığı belirlenerek, 'bilier atrezi' tanısı konuldu. Hızla kilo kaybeden ve gelişimi duran 7 aylık Bulut'un hayata tutunabilmesi için acil karaciğer nakli olması gerekiyor.
Mardin’de yaşayan ev hanımı Elif Koç (33) ile Uzman Çavuş Serkan Koç’un (33) geçtiğimiz 12 Ekim tarihinde Mersin’de özel bir hastanede erken doğumla bir erkek çocukları dünyaya geldi. Büyük mutluluk yaşayan çift, çocuklarının ismini Bulut koydu. Koç ailesi, bebeğin dışkısındaki farklılık ve yüzündeki sarılık üzerine doğumun yapıldığı özel hastaneye gidip durumu anlattıklarında "Sıkıntı olmaz, bu tür şeyler normal" denilerek evlerine gönderildi. Askeri personel olan baba Serkan Koç, görev yaptığı bölgede çocuk doktorunun olmaması nedeniyle Bulut’un durumu hakkında yeniden hastaneden bilgi almak istedi. Doktorların bir sıkıntı olmayacağını söylemesi üzerine Koç ailesi, Mardin’in Savur ilçesine gitti. 2 aylık aşısı sırasında Koç ailesine gittikleri sağlık ocağında Bulut’un sarılığının ciddi olduğu ve detaylı bir doktora başvurmaları gerektiği bildirildi. Diyarbakır’da yapılan tetkiklerde karaciğer değerleri yüksek çıkan minik Bulut, 10 gün hastanede kaldı. Değerleri normale dönen Bulut, Ankara’da bir hastaneye sevk edildi. Ankara’da yapılan detaylı tetkiklerde Bulut’a bilier atrezi (doğuştan safra yolları yokluğu) tanısı konuldu ve acil akciğer nakli yapılması gerektiği bildirildi. Aile yaptıkları araştırmanın ardından şubat ayında nakil için Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’ne başvurdu. Burada acil karaciğer nakli yapılması gerektiği kararı verilen Bulut’a, anne ve babasının yanı sıra akrabaları verici olmaya karar verdi fakat doku ve kan uyuşmazlığı nedeniyle donör olamadı. Kadavradan nakil çıkmasını bekleyen minik Bulut'un ailesi, zamanın kısıtlı olması nedeniyle duyarlı kişileri canlıdan bağışçı olmaya davet etti.

"İçimiz rahat şekilde evimize dönmemizi istediler"
Anne Elif Koç, oğlunun 12 Ekim 2021 tarihinde özel bir hastanede 36 haftalık olarak dünyaya geldiğini belirtti. Bulut ismini verdikleri çocuklarının 3 günlükken başlayan sarılığının hala geçmediğini dile getiren Koç, “Sürekli olarak doğumu yaptığım hastaneye gittik, kan verdik, doktorumuz hastaneye yatırılması gerektiğini düşünmedi. Her gittiğimizde ‘Herhangi bir problem yok, herhangi bir problem yok’ denilerek geri gönderildik. Bir ay sonra eşim askeri personel olduğu için görev yerine geri dönmesi gerekiyordu. Orada çocuk doktoru olmadığı için yeniden aynı hastaneye gittik. Yine herhangi bir problem olmadığını ve içimiz rahat bir şekilde evimize dönebileceğimizi söylediler” dedi.

"Geç tanı konulmuş"
Mardin’in Savur ilçesinde 2 aylıkken aşı sırasında sağlık ocağındaki doktorun Bulut’un sarılığının geçmediğini fark ettiğini anlatan Koç, “Bizi çocuk doktoruna yönlendirdi. Oradan Diyarbakır’daki bir hastaneye sevk edildik, burada karaciğer değerleri çok yüksek çıktı. 10 gün hastanede kaldık. Değerler normale dönünce Ankara’ya yönlendirildik, bir ay da orada Bulut hastanede yattı. Yapılan tetkiklerde bir ay sonunda bilier atrezi (safra yollarının doğumsal olarak yokluğu) tanısı konuldu. İlk iki ay içinde bu tanı konulabilseydi eğer bir ameliyatla oğlumun iyileşme oranı yüzde 90’mış. Ama geç tanı konduğu için şimdi karaciğer nakli olması gerektiği söylendi” dedi.
Koç, araştırmalarının ardından en başarılı nakillerin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yapıldığını öğrendiklerini belirterek, geçtiğimiz şubat ayında Antalya’ya geldiklerini belirtti.

"Oğlum için verici bekliyoruz"
Yapılan tetkiklerin ardından oğlunun nakil sırasına alındığını ve canlıdan nakil için de araştırma yapmaya başladıklarını dile getiren Elif Koç, “Akrabalarımız ve arkadaşlarımız geldi ama hiçbirisi uygun donör olamadı. Eşim askeri personel olmasına rağmen mesleğini kaybetme riskine karşı verici oldu ama uymadı. Bulut’un acil olarak karaciğer nakli olması gerekiyor. Günden güne kilo kaybı yaşıyor, ilaçlarla idare ediyoruz. Bağış yapmak isteyenler canlı verici olabilir. Karaciğerden küçük bir parça alınıp oğluma nakledilecek. Vericide o parçanın 10 gün içinde yerine geleceğini söylüyor doktorlar. Oğlumu hayata bağlayacak vericiyi bekliyoruz. Vericilerin herhangi bir hayati tehlikesi yok. Bulut’a ve diğer çocuklara hayat olsunlar” ifadelerine yer verdi.
Anne Koç, çocuklarının tedavisinde ihmali olduğunu iddia ettikleri özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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