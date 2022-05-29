Kurt saldırısından kaçan 30 keçi dronla arandı



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kurt sürüsü, keçi ağılına saldırdı. 150 keçiden 10'u öldü, 30'u ise hala bulunamadı. Köylülerin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istemesiyle dronla 25 kilometrekarelik alan tarandı ancak bir ize rastlanmadı.

Çukurelma köyünde yaşayan Turgut Akıncı, Kurban Bayramı'nda satabilmek için 150 keçi satın aldı. Kocapınar bölgesindeki dağlık alanda ağıl kuran Akıncı, hayvanlarını burada beslemeye başladı. 25 Mayıs'ta sabaha karşı keçilerinin sesiyle ağıla koşan Akıncı, kurt sürüsüyle karşılaştı. Akıncı'yı gören kurt sürüsü 10 keçiyi götürürken, kaçan keçiler de dağlık alana yayıldı. Haber verdiği yakınlarının gelmesiyle Akıncı, 110 keçisini bir araya topladı, 30'u ise kayboldu.

Akşama kadar yakınları ve köydekilerin desteğiyle dağlık alanda arama yapan Akıncı, kurt sürüsünün götürdüğü 10 keçinin kemik ve deri parçalarından başka bir şey bulamadı. Jandarma ekiplerine de haber veren Akıncı, 2 gün boyunca bir ize rastlamadı. Daha geniş alanı görebilmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden dron desteği istendi. Belediyenin büyük organizasyonlarda kullandığı yüksek çözünürlüklü 5 kilo ağırlığında, 5 kilometre uzaklığa kadar kontrol edilebilen dron, 2 saatlik yolculuğun ardından ağılın olduğu bölgeye gönderildi.

Dron ile tarama yapan belediye personeli, 3 batarya bitirdi. Toplamda 25 kilometrekarelik alan detaylıca arandı. Dron operatörü havadan, belediye personeli ise karadan arama faaliyetlerini sürdürdü. Vadi ve ağaçlık alanlar tek tek tarandı, ancak keçilerin izine rastlanılmadı.

Keçilerin Kurban Bayramı için beslendiğini, ortalama 3'er bin liradan satılacağını anlatan Ramazan Özkan, "Maddi zarar çok büyük. 2 bin 500-3 bin lira civarında her biri. 120 bin liraya yakın maddi kaybım var. Aradık, taradık ama iz bulamadık. Bu bölgede kurt saldırıları çok sık oluyor. Bir anda saldırmış ve gitti işte hayvanlar" dedi.

Jandarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-05-29 11:58:39



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