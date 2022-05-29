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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da orman yangını

İHA

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Beycik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Beycik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine giderek yangına müdahale ederken, Kemer Belediyesi gönüllü yangın ekibi de itfaiye ekiplerine destek verdi. Kemer Belediyesi'ne ait arazözün de müdahale ettiği orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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