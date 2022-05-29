Kurt saldırısından kaçan 30 keçi dronla arandı (2)

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40 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDULAR

Antalya'nın Elmalı ilçesinde ağıla saldıran kurt sürüsünden kaçan 30 keçi, ağıldan 40 kilometre uzaklıkta bulundu. Jandarma tarafından bulunan keçiler, sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-05-29 15:33:49



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