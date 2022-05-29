Otomobilin çarptığı motosikletli öldü, kaçan sürücü aranıyor (2)

YAKALANDI
Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet sürücüsü Mustafa Maslak'ın ölümüyle sonuçlanan kazadan sonra kayıplara karışan otomobil sürücüsü, polis tarafından yakalandı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, sürücüün N.A. olduğunu belirledi ve Kepez ilçesinde yakalayarak Serik'e getirdi. Emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Mustafa Maslak'ın cenazesinin ise Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-05-29 15:53:05
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