Serik’te bin 200 ilkokul öğrencisi festivalde buluştu

Antalya’nın Serik ilçesinde yaklaşık bin 200 ilkokul öğrencisi festivalde buluştu. A’dan Z’ye Serik eTwinning Projesi çerçevesinde ‘Benim Festivalim’ ile öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı.

Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aşağıkocayatak İlkokulu, Deniztepesi İlkokulu, Karadayı İlkokulu ve Tekeli İlkokulu işbirliği ile yürütülen ve 3 gün süren A’dan Z’ye Serik eTwinning projesi ile öğrenciler oyunlar oynadı, çeşitli gösteriler ile verilen ikramlarla eğlenceli dakikalar yaşadı. Öğrenciler, eski eşyaların bulunduğu sergiyi de gezerek eski kültürü tanıma fırsatı bilgi buldu. Boğazkent Halk Plajında düzenlenen 'Benim Festivalim’ erkinliğine ilçe kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, belediye başkanı Enver Aputkan, ilçe milli eğitim müdürü İkram Ekiz, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.

ETwinning projesi ile 'A’dan Z’ye Serik' adı altında öğrenciler, 7 ay süren proje ile her ay farklı etkinliklere katıldılar. Bu sene 4 okulun katıldığı proje ile bir araya gelen öğrenciler, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldular, Zeytintaşı Mağarası, Şahin Tepesi, Su Kemerleri ve Aspendos Antik Tiyatroyu gezdiler. 'Yeşilime mavime sahip çıkıyorum' teması ile sahil temizliği ve fidan dikim etkinliğine katıldılar. 'Kardeş okulumla kitabımı paylaşıyorum' projesi ile ilçede bulunan Alacami Kadir Demir Okulu için kitap toplama kampanyası başlatarak okula kütüphane kazandırdı.

Öğrenciler ayrıca geçmişini tanıyarak 'Ufkuna güzellik kat' projesi ile geçmişte kullanılan tarihi eşyaları biriktirip bunları sergileyen Ali Kara isimli vatandaşı evinde ziyaret etti. Bilim Sanat Merkezi, Şehitler Müzesi, Antalya Kent Müzesi, Oyuncak Müzesi ve Mini City Açık Hava Müzesini gezerek tanıma fırsatı buldu. Bilim Merkezinde çocuklar farklı atölyelerde değişik etkinliklere katılım sağladı.



“Geleneksel hale getireceğiz”

Projeyi seneye daha iyi geliştirerek artık geleneksel hale getirmek istediklerini anlatan İlçe milli eğitim müdürü İkram Ekiz, "A'dan Z'ye Serik projesi Serik ilçe Kaymakamlığı, Serik Belediyesi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü ile beraber yürüttüğü bir proje. Bu projeye Ekim ayında başladık. Özellikle Serik'teki ilkokullarda öğrencilerimiz öğrenmeleri için son derece önemliydi. Endemik bitkiler ve canlılardan tutun da tarihi ve turistik gezilecek yerlerine varıncaya kadar. Çevre bilincini oluşturmak için ağaç dikimi gibi her ay bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliğe ilkokullardaki birçok öğrencimiz katıldı. Bunun finali olarak yaklaşık binin üzerinde öğrenci vardı. Bu projede görev alan öğretmen arkadaşlarımıza, katkı veren ilçe kaymakamımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu projeyi seneye daha iyi geliştirerek artık geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.



“Yaşadıkları şehri tanımadıklarını fark ettik”

Projeye hayal kurarak başladıklarını ve finalde tüm Serik'te yaşayan çocukların mutlu olduğunu belirten Aşağıkocayatak İlkokul öğretmeni Asuman Demiray, "Bu projeye şu şekilde başladık. Çocuklarımızın yaşadığı şehri tam olarak tanımadıklarını fark ettik. Onlara bunu nasıl tanıtabiliriz diye düşündük. Değişik etkinlikler tasarladık ve her ay bir etkinlik yaptık. Etkinliklerimiz 7 ay boyunca devam etti. En son kapanış olarak da çok güzel bir şekilde taçlandırmak için festival düzenleyelim dedik. Çünkü bizim hedef kitlemizdeki 4 okulun dışındaki diğer okullardaki öğrencilerin de bunları görmeye ihtiyacı vardı. Festival alanında güzel bir sergi alanı kurduk. Yaptığımız etkinlikleri burada gösterdik. Festivalde tam bin 200 öğrenci burada yer aldı. Biz bir hayal kurduk. Tüm Serik çocukları mutlu oldu" dedi.



“Serik’in güzel yerlerini gördük”

Projede yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten, ilkokul öğrencisi Ecrin Aktürk ise, "A'dan Z'ye Serik projesinde Serik'in güzel yerlerini gördük. Kültürel ve sanatsal yerleri gördük. Eskiden insanların nasıl yaşadığını ve nasıl aletler kullandığını görmüş olduk. Aspendos'a gittik orada masal anlatmışlardı. Çok güzel şeyler yaşadık, Şahin Tepesi'ne gittik. Kendi ellerimizle kütüphane yapmıştık ve orada çok mutlu olmuştum. Daha doğrusu şöyle hissettim ki hayatta çok güzel şeyler varmış. İyi ki, A'dan Z'ye Serik projesine yer almışım. O yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.



“Kültürlerini özde hissettiler”

Proje sonunda çocukların heybesinde mutlu anılar doldurduklarını belirten Deniztepesi ilkokulu sınıf öğretmeni Halime İltar, "Bu projeyle çocuklarımızın heybesinde mutlu anılar doldurduk. Bu projeyle, 'tarihi ve doğal güzellikleri keşfet' dedik. Bu çerçevede öğrencilerimiz; Zeytintaş mağarası, Aspendos antik kentini su kemerlerini, Alaaddin Keykubat köprüsünü gezdiler ve keşfettiler. Çocuklarımıza ayrıca komşuluk, yardımlaşma, doğayı ve çevreyi koruma bilincini oluşturmak için bu manevi kültüre atıfta bulunmak için sahil temizliği yaparak, 'mavime sahip çıkıyorum' dedik. Ayrıca komşu ilçemiz Manavgat'ta yangından zarar görmüş yerleri fidan dikimi yaparak, hatıra ormanı oluşturduk ve 'yeşilime sahip çıkıyorum' dedik. Yardımlaşma değerine atıfta bulunmak için yine, 'kardeş okulumla kitabımı paylaşıyorum' dedik ve bir köy okulunda kütüphane olmasını sağladık. Geçmiş ve geleceği sentezleyerek, öğrencilerimize geçmişte kullanılan Serik kültürüne ait malzemelerin sergilendiği sergi alanını gezdiler daha sonra bilim merkezini gezerek geleceğin teknolojisi hakkında fikir sahibi oldular. Ben öğretmenliğin sadece sınıfta olmaması gerektiğine inananlardanım. Bir çocuğun tam öğrenmesini sağlanması için yaparak, yaşayarak olması lazım. Dokunup, görmesi lazım. Sadece bilgileri kulaktan dolma bilgilerle verseydik, bu kadar hissedemezlerdi. Bu yüzden bu proje öğrencilerimizin kültürünü özünde hissetmesini ve neden sahip çıkmasını gerektiğini keşfetmesini sağladı" diye konuştu.

