Akseki’de büz çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de GerişAlaçeşmeSinanhoca grup yolu üzerindeki kırılan büzleri değiştirerek ulaşımın aksamasını önledi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Akseki GerişAlaçeşmeSinanhoca mahallelerinin grup yolunda bakımonarım çalışması yaptı. Grup yolu üzerindeki büzlerin tıkanması ve kırılarak yolu daraltması üzerine harekete geçen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, büzleri değiştirilerek ulaşımda aksaklık yaşanmasının önüne geçti.

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