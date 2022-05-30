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Yangında yüzü yanan Dilara'nın annesi: “Allah razı olsun Sağlık Bakanlığından, kızımın ameliyatını karşılıyor” Sağlık Bakanlığı devreye girdi, ameliyat Akdeniz Üniversitesi’nde yapılacak Uykuda yakalandığı yangında yüzü yanan küçük Dilara, tedavi için gün sayıyor Kızının tedavi olmasını isteyen anne Altın Şencan: "Kızım iyileşsin başka bir şey istemiyorum"

İHA

Yangında yüzü yanan Dilara'nın annesi: “Allah razı olsun Sağlık Bakanlığından, kızımın ameliyatını karşılıyor” Sağlık Bakanlığı devreye girdi, ameliyat Akdeniz Üniversitesi’nde yapılacak Uykuda yakalandığı yangında yüzü yanan küçük Dilara, tedavi için gün sayıyor Kızının tedavi olmasını isteyen anne Altın Şencan: "Kızım iyileşsin başka bir şey istemiyorum"

Bebekken evlerinde çıkan yangına uykuda yakalanan ve yüzü yanan 6 yaşındaki Dilara Şencan, tedavi için gün sayıyor. Akdeniz Üniversitesinde yapılacak olan tedavi için bir kez daha Antalya’ya gelen anne Altın Şencan, "Allah razı olsun Sağlık Bakanlığından, Sağlık Bakanlığı kızımın ameliyatını karşılıyor” dedi.
İzmit’te 5 yıl önce evlerinde çıkan yangına Altın ve Cem Şencan çiftinin kızları Dilara, uyurken yakalandı. Alevlerin binayı sardığı yangından komşuları tarafından kurtarılan Dilara'nın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi nakil edildi. Daha sonra ise 10 ay süren tedavinin ardından yaşama yeniden tutundu.
Bu sırada Dilara Şencan’ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Aile Akdeniz Üniversitesi’nde birçok başarılı operasyonlara katılan Prof. Dr. Ömer Özkan’a yönlendirildi. Şencan çifti, bir kez daha dün İzmit’ten yola çıkarak Antalya’ya geldi. Akdeniz Üniversitesi içerisinde bulunan ormanlık alan içerisinde yarın yapılacak olan kontrolü bekleyen anne Altın Şencan, süreç içerisinde mal varlıklarını kaybettiklerini söyledi.

“Dilara uyurken sobanın kıvılcımıyla bu şekilde oldu”
Yaşadıkları süreci anlatan anne Altın Şencan, “Dilara 6 aylıkken yandı. Yangın sürecinde ben evde yoktum çalışıyordum, eşim de çalışıyordu. Dilara’ya babaannesi bakıyordu. Dilara uyurken sobanın kıvılcımıyla bu şekilde oldu. Üstüne perde damladı. Perdenin maddesi ile öyle yandı. O zamandan bu zamana zaten Dilara 6 yaşında 6 seneden beri Dilara ile uğraşıyoruz. Neyimiz varsa neyimiz yoksa evimiz gitti her şeyimiz gitti. Daha olsa daha giderdi yani şu anda iyi bir süreçte değiliz hem ekonomik açısından hem maddi açısından hem de manevi açıdan. Allah razı olsun Sağlık Bakanlığından, Sağlık Bakanlığı kızımın ameliyatını karşılıyor ama kızıma vadedebileceğim bir hayatım yok şu anda” dedi.

“Şu anda arabada kalıyoruz”
Ekonomik olarak durumlarının iyi olmadığını belirten Şencan, “Dilara’m iyi olsun kızım iyi bir hayat yaşasın bundan başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarım için her şey zaten, şu anda Antalya’dayız Dilara’nın sonucunu bekliyoruz. Hocalarla görüşeceğiz. Şu anda Expander’ini bekliyoruz ameliyat olacak. Arabada kalıyoruz, araba kiraladık devletin sayesiyle, devletin imkanları ile geldik. Zaten şu anda kalacak hiçbir yerimiz yok” sözlerine yer verdi.

“Bir anne olarak zaten dayanamıyorsun”
Dilara’nın kolunda, boynunda gerilme başladığını belirten Şencan, “Gözleri biraz daha açılmaya ve acımaya başladı. Bir de şu kolu biraz daha içine çekti. Anne kolum ağrıyor gözüm ağrıyor diyor. Bir anne olarak zaten dayanamıyorsun. 8 aydan sonra tekrar bir gidelim hocalarla görüşelim dedik. Evimiz gitti, kredi borçlarımız var. Çektik geri ödeyemedik. Arabalarımız vardı servis araçlarımız vardı sattık Dilara için. Şu anda hiçbir gelirimiz yok eşim çıkarsa servis işine çıkıyor. Şu anda Dilara’yı getirdiğimiz için işten de ayrıldı. Evimiz de şu anda kira ama ev sahibine 8 aydan beridir kira ödeyemiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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