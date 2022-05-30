Kemer lavanta kokacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kemer Belediyesi işbirliğinde Gedelme Yaylası’nda lavanta bahçesi oluşturuldu. Çalışmayla, Kemer'de turizmin çeşitlendirilmesi, yerli ve yabancı misafirlere yeni ziyaret alanları açılması amaçlanıyor.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından lavanta bahçeleri, görsel güzellikleriyle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de turizmin göz bebeği Kemer’de lavanta bahçesi kurulması için ilk adımı attı. Kemer Belediyesi ile ortak geliştirilen proje çerçevesinde ilk fidanlar toprakla buluştu.



“Ziyarete açılacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda Gedelme Yaylası’na bin 500 adet lavanta fidanı dikildi. Gelecek günlerde çiçeklerin açmasıyla lavanta bahçesi ilk ziyaretçilerini ağırlamaya hazır hale gelecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ve dikimi gerçekleştirilen lavanta fidanlarının bakımını ise Kemer Belediyesi gerçekleştirecek.

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