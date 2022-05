Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)NESLİ tehlike altındaki i caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde en çok yuvalama sahasına sahip Antalya kıyılarında, bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle yuva oluşumları iki hafta gecikti. Akdeniz'in en büyük yuvalama kumsalı Belek'te ilk yuva 17 Mayıs'ta oluşurken, toplam yuva sayısı 35 oldu.

Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, Akdeniz'in Türkiye kumsallarında yuva yapmaya başladı. Tüm Akdeniz'in en büyük yuvalama kumsalı konumundaki 29,5 kilometrelik Belek kumsalında da ilk yuva bu yıl, geçen yıllara göre yaklaşık iki hafta gecikmeli oluştu.

BELEK KUMSALINDA 24'ÜNCÜ YIL

23 yıldır Belek kumsalında deniz kaplumbağalarının yuvalarının tespiti, yumurtadan çıkışları, tüm bunların kayıt altına alınması ve korunması gibi faaliyetlerde bulunan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), bu yılki caretta caretta sezonunu da açtı. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, geçen yıl itibarıyla 29.5 kilometrelik Belek ve 26 kilometrelik Kızılot olmak üzere iki kumsalda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

300 BİN YAVRU DENİZE ULAŞTI

Bu yıl iki kumsalda da saha çalışmalarına 15 Mayıs itibarıyla başladıklarını açıklayan Dr. Ali Fuat Canbolat, "Geçen yıl Kundu'dan başlayıp Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizkent sahilleri olmak üzere Belek Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı'nda toplam 3 bin 850 yuva oluşurken, 200 bin civarı yavru denizle buluştu. Manavgat-Kızılot sahilinde ise 2 bin 250 yuvadan 100 bine yakın yavru denize ulaştı. İki sahilde toplamda 300 bine yakın yavru deniz kaplumbağası denize ulaşmayı başardı" diye konuştu.

BU YIL İKİ HAFTA GECİKTİ

Toplamda 55,5 kilometrelik iki kumsalda EKAD görevlileri ve gönüllülerinin saha çalışmalarına başladığını kaydeden Dr. Canbolat, "Her gün sabah 04.30 sıralarında iki kumsalda da görevlilerimiz sahile inerek, saat 11.00'e kadar yuva taraması yapıyor. Tespit edilen yuvalar numaralandırılarak, kayıt altına alınıyor. Bu yıl havaların soğuk gitmesi nedeniyle geçen yıllara göre yuva oluşumlarında yaklaşık iki haftalık gecikme yaşandı. Şu anda hem Belek hem Kızılot bölgesinde mayısın üçüncü haftası itibarıyla deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmaya başladı" dedi.

DUYARLILIK ARTTI

İki sahilde 50'ye yakın gönüllüyle eylül sonuna kadar saha çalışmalarının süreceğini anlatan Dr. Canbolat, "Nesli tehlike altındaki türler arasındaki caretta carettalara ilişkin her geçen yıl hem sahil bölgesindeki oteller ve diğer tesisler, hem yerleşik yaşayan vatandaşlar,kamu kurumları ve turistlerin çok daha hassas davrandığını görüyoruz. Herkeste duyarlılığın ciddi düzeyde arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar, Serik Belediyesi gibi kurumlar da çalışmalarımıza büyük destek veriyor" diye konuştu.

İLK YUVALAR 17 VE 21 MAYIS'TA

Belek'te alan sorumlusu olarak görev yapan Kerem Atatunç, bölgedeki ilk yuvanın 17 Mayıs günü oluştuğunu, şu ana kadar oluşan toplam yuva sayısının 35 olduğunu açıkladı. Kızılot alan sorumlusu Fatih Polat, ilk yuvanın 21 Mayıs'ta oluştuğunu, şu an toplam yuva sayısının 22'ye yükseldiğini kaydetti. 'Caretta ebesi' olarak da anılan Kerem Atatunç ve Fatih Polat, bu yıl mayıs ayı başlarının soğuk olması nedeniyle, deniz kaplumbağalarının kumsala çıkışları ve yuva oluşumlarının da yaklaşık iki hafta geciktiğini, havaların ısınmasıyla yuva oluşumlarında artış yaşanmaya başladığını dile getirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

