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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tütüncü, Yörüklerin Şöleni’nde keşkek dağıttı

İHA

Başkan Tütüncü, Yörüklerin Şöleni’nde keşkek dağıttı

Antalya Yörük Türkmen Dayanışma Derneği’nin 8. Keşkek Şöleni’ne katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kazanların başına geçerek misafirlere keşkek dağıttı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Yörük Türkmen Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 8. Keşkek Şöleni’ne katıldı. Varsak Kirişçiler Mevkii’ndeki Mesire alanında düzenlenen şenlikte Başkan Tütüncü, Yörükler tarafından karşılandı. Yörük poşusu hediye edilen Başkan Tütüncü ve beraberindeki heyet, bir süre Yörük çadırında misafir edildi.
Antalya Yörük Türkmen Dayanışma Derneği'ne düzenledikleri organizasyon için teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Çok değerli başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler beyefendiler, Yörük obalarının Yörük soylarının ve Yörük köylerinin birbirinden değerli temsilcileri, kıymetli hem şehirlilerimiz, bu güzel kucaklaşmaya ve buluşmaya hepiniz hoş geldiniz. Yörük Türkmen kültürünün atalarımızın geleneklerinin yaşatıldığı bu güzel ortamlarda kalplerimizi birbirine yaklaştırmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah bu tür etkinliklerle nerelerden geldiğimizi iyi bileceğiz ve nerelere gideceğimizi de en güzel şekliyle tayin etmiş olacağız. Antalya Yörük Türkmen Dayanışma Derneği'ne bu güzel günü organize ettiklerini için çok teşekkür ediyorum. Her yıl giderek büyüyen bu şenliğe ev sahipliği yapan bu güzel alan, bundan sonraki yıllarda çok daha güzel şenliklere etkinliklere sahne olacaktır. Sağlımız sıhhatimiz hiç bozulmasın. Herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının ardından kazanların başına geçerek misafirler keşkek dağıttı.

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