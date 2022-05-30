Alanya kültürünü yansıtan stantlar yoğun ilgi gördü

20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde kurulan yörük çadırı ve stantlarda sergilenen geleneksel mutfak kültürü eşyaları, el emeği göz nuru eserler yerli ve yabancı misafirlerden büyük beğeni topladı.

Alanya Belediyesi’nin “Tarihi Lezzetlerin Doğuşu” temasıyla bu yıl 20. kez düzenlediği Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali birbirinden farklı etkinliklerin eşliğinde coşkuyla gerçekleşti. Tarihi Yörük Göçü’yle başlayan, yarışmalardan DJ performanslarına, sahne gösterilerinden konserlere kadar pek çok etkinliğin gerçekleştiği festivalde vatandaşlar keyifli anlar geçirdiler. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arşivinden seçilen ve her yıl yeni eklenen fotoğraflarla festival alanında ziyaretçilerine zamanda yolculuk yaptıran fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Alanya ipeği, muz lifi, ipek kozası ürünler, hediyelikler, el işi dokumalar, nakışlar, resimler, duvar süsleri, ahşap ve bakırdan eşyalar gibi ürünlerin yanı sıra ülkemizin farklık yörelerine ait geleneksel ürünler, festival alanına kurulan 300’den fazla kültürsanat standında ziyaretçilere tanıtıldı. Ayrıca Alanya dışından birçok belediye, yerleşik yabancı, kardeş şehirler ve Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi de festivale katılarak kendi kültürlerini yansıtan ürünler sergilediler. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan hatıra para köşesi, seramik atölyesi ve ipek dokuma tezgahını ziyaret eden vatandaşlar ise yeni tecrübeler edindiler.

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