Antalya’da 14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi düzenlendi TAJEV ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü: “Türk-Alman Jinekoloji Kongreleri marka haline geldi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da 14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi düzenlendi TAJEV ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü: “Türk-Alman Jinekoloji Kongreleri marka haline geldi”

İHA

Antalya’da 14. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi düzenlendi TAJEV ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü: “Türk-Alman Jinekoloji Kongreleri marka haline geldi”

TAJEV Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen, Türk Alman Jinekoloji Kongresi’nin 14’üncüsü Antalya’da düzenlendi.
TAJEV Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı TürkAlman Jinekoloji Kongresi’nin 14’üncüsü 28 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Antalya Kundu’daki bir otelde düzenlendi. Katılımcı sayısı ve yüksek kalitedeki bilimsel içeriği ile ulusal ve uluslararası düzeyde ön planda yer alan, çok sayıda ulusal ve uluslararası araştırıcının davetli konuşmacı olarak katıldığı kongrede, gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı.

“Bu sene de hiçbir fedakarlıktan kaçmadık”
Kongreye ilişkin düzenlenen basın toplantısında, TAJEV ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Kongre Bilimsel Sekreteri Dr. Yusuf Üstün’ün yanı sıra, ABD’den katılan Prof. Dr. Camran Nezhat, Prof. Dr. Ceana Nezhat, Prof. Dr. Farr Nezhat ve ABD Yale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kutluk Oktay yer aldı. Toplantıda konuşan TAJEV ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Covid19 nedeniyle kongrelere ara verildiğini ve bu aradan sonra kongreyi geniş katılım ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Kongrenin 30 yıllık bir tecrübeye sahip olduğuna dikkat çeken Ünlü, “TürkAlman Jinekoloji Kongreleri marka haline geldi. Her konuda çok titiz çalışıyoruz. En ufak detayı düşünüyoruz. 30’a yakın yabancı hocayı davet ettik. Günümüzde bu çok zor oluyor. Bilimsel düzeyi düşürmemek, hatta daha ileriye götürmek amacıyla bu sene de hiçbir fedakarlıktan kaçmadık” dedi.

“Bin 500 kişi katılım sağladı”
TAJEV Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı’nın kongreler dışında farklı aktiviteleri de olduğuna işaret eden Ünlü, “Bu kongrede bir vakıf olarak 70 asistanın hem konaklamasını hem de kaydını karşılayarak buraya davet ettik. Bu gerçekten çok önemli. Biz bundan gurur duyuyoruz. Kongreye bin 500’e yakın kişi katılım sağladı” ifadelerini kullandı.

“Pırıl pırıl genç kızlarımızın tıp öğrenimlerini sağlıyoruz”
Ünlü, vakıf olarak kongre dışında yaptıkları desteklerden de bahsederek, “Çok sayıda eğitim bursuna devam ediyoruz. Tıp öğrencisi kızlarımıza veriyoruz. Niye kızlara derseniz… Sonuçta biz Jinekoloji Vakfıyız. Ülkesine bağlı, pırıl pırıl genç kızlarımızın çeşitli illerimizde tıp öğrenimlerini sağlıyoruz, uzmanlara yurt dışı burslar veriyoruz. Pandemi döneminde 8 hastanemize de tıbbi cihaz desteğinde bulunduk" diye konuştu.

“Minimal invaziv cerrahi”
Toplantıda konuşulan başlıklardan bir tanesi ise kadınlarda görülen ve 'çikolata kisti' olarak bilinen endometriozis hastalığı oldu. Kadın ve toplum sağlığına katkı anlamında minimal invaziv cerrahinin önemine işaret eden Prof. Dr. Farr Nezhat, Endometriozis ve kanserlerde uygulanan bu cerrahinin hastaların hayatlarında değişiklikler oluşturduğunu söyledi.
Prof. Dr. Nezhat, Endometriozis hastalığının bütün vücudu etkileyen bir hastalık olduğunu vurgu yaparak, “Potansiyel olarak da kansere dönüşme riski olan bir hastalık. Kanser açısından bir öncü dahi sayılabiliyor” ifadelerini kullandı.
Endometriozis hastalığında kadınların çeşitli semptomlarla sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirten Prof. Dr. Ceana Nezhat da, “Zaten halihazırda başlamış oluyor. Yüzde 6070 kadında semptomlarıyla geldiğinde, aslında bu sorunun 20’li yaşlardan itibaren yavaş yavaş gelişmeye başladığını görüyoruz. Gençler tanı konulana kadar 1213 doktoru ziyaret ediyorlar. Tanı konulduğunda aslında çok geç kalınmış oluyor. Ağrının şiddetiyle acile başvuran genç kızlarımız var” dedi.

“Endometriozis kötü bir hastalık”
Prof. Dr. Camran Nezhat ise, daha önce büyük kesilerle gerçekleştirilen cerrahinin, artık minimal invaziv cerrahide küçük bir kesiyle gerçekleşebileceğini söyledi. Bunun devrim niteliğinde bir cerrahi olduğunu kaydeden Camran Nezhat, bu yöntemin hastanın ameliyatın süresi, hastanede yatış ve iyileşme süresine de olumlu yansıdığını ifade etti. Endometriozis ile ilgili de görüşlerini söyleyen Nezhat, “Endometriozis kötü bir hastalık. Hatta kanserden dahi kötü bir hal alabilir. Tedavisi de cerrahi açıdan bakıldığında kansere nazaran çok daha zor. Ama artık minimal invaziv yaklaşımlarla bu ameliyatlar yapılabiliyor. Endometriozis gibi zor olan bir ameliyatın bu yöntemle yapılması demek, aslında her şey için yapılacağı anlamına geliyor. Çünkü milyonlarca defa uygulanıyor ve komplikasyonlarının çok az olduğu görülüyor. Bu yalnızca jinekoloji alanında değil, üroloji, göğüs cerrahisi, baş, boyun, eklem alanında olmak üzere pek çok alanda uygulanan bir yöntem” şeklinde konuştu.

“Menopoz yaşını 60’a çekeceğiz”
ABD Yale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kutluk Oktay, menopozu önleme ve geciktirme konusunda yeni buluş ile teknolojilerden bahsetti. Bir kadının hayat boyu 500 yumurtlama gerçekleştirdiğini aktaran Oktay, “Doğuştan 50 yaşına kadar ayda 2 bin yumurta aslında boşa gidiyor. Diyelim ki; 35 yaşında siz overinizin üçte bir kısmını alıp dondurdunuz. Daha sonra menopoza yaklaştığınız zaman, ekstra yumurta olduğu için biz onu kısım kısım nakledip, menopozu 50 değil 60’a çekeceğiz. Şu anda over dokusunu dondurmanın gittiği yön o” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı’nda öğrencilere geri dönüşüm eğitimi
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda öğrencilere geri dönüşüm eğitimi
Dr. Yavuz: “Deneyen her 3 gençten biri sigaraya başlıyor”
YEREL HABERLER Dr. Yavuz: “Deneyen her 3 gençten biri sigaraya ...
Turizm ve Sanat Festivalinin son gününde Zeynep Bastık sahne aldı
YEREL HABERLER Turizm ve Sanat Festivalinin son gününde Zeynep ...
Alanya kültürünü yansıtan stantlar yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Alanya kültürünü yansıtan stantlar yoğun ilgi gördü
Başkan Tütüncü, Yörüklerin Şöleni’nde keşkek dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, Yörüklerin Şöleni’nde keşkek dağıttı
Antalyaspor'un gençlerinin milli heyecanı
YEREL HABERLER Antalyaspor'un gençlerinin milli heyecanı
Alanya’dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’dan çalınan panelvan Antalya'ya götürülürken ...
Mahalleli ve esnafın uyuşturucu partisi tepkisi Kentin en işlek caddesinin arkasındaki boş alanı, madde kullanıcıları mesken tuttu Şahısların toplanıp madde kullanma partisi cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Mahalleli ve esnafın uyuşturucu partisi ...
Antalyasporlu yüzücüler Belgrad’da 4 altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Antalyasporlu yüzücüler Belgrad’da 4 altın madalya ...
Alabalık yetiştiriciliğini A’dan Z’ye öğrendiler
YEREL HABERLER Alabalık yetiştiriciliğini A’dan Z’ye öğrendiler
Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti/ Ek ...
Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti
YEREL HABERLER Caretta carettalar bu yıl iki hafta gecikti
Mobilya döşemecileri, 6 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor
YEREL HABERLER Mobilya döşemecileri, 6 bin TL maaşla çalıştıracak ...
Antalya’da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya getiren festival 6. Yöreler Renkler Festivali başladı Festivalde yörelerin kendilerine has yemek kültürleri, müzikleri ve el sanatları vatandaşların beğenisine sunuluyor Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: “Burası sevgi, saygı ve dayanışma ortamı”
YEREL HABERLER Antalya’da 7 bölgeden 81 ilin vatandaşını bir araya ...
Kemer lavanta kokacak
YEREL HABERLER Kemer lavanta kokacak
Yangında yüzü yanan Dilara'nın annesi: “Allah razı olsun Sağlık Bakanlığından, kızımın ameliyatını karşılıyor” Sağlık Bakanlığı devreye girdi, ameliyat Akdeniz Üniversitesi’nde yapılacak Uykuda yakalandığı yangında yüzü yanan küçük Dilara, tedavi için gün sayıyor Kızının tedavi olmasını isteyen anne Altın Şencan: "Kızım iyileşsin başka bir şey istemiyorum"
YEREL HABERLER Yangında yüzü yanan Dilara'nın annesi: “Allah razı ...
Akseki’de büz çalışması
YEREL HABERLER Akseki’de büz çalışması
Kuş dostu veteriner
YEREL HABERLER Kuş dostu veteriner
Milli teknoloji hamlesine Corendon Airlines katkısı SAITEM, Corendon Airlines ile geleceğe doğru yol aldı
YEREL HABERLER Milli teknoloji hamlesine Corendon Airlines ...
Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama
Seyir halindeki tüp kamyonetinin önüne atladı Önüne atladığı kamyonetin çarptığı şahıs ağır yaralandı Kaza anları saniye saniye güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Seyir halindeki tüp kamyonetinin önüne atladı Önüne ...
Serik’te bin 200 ilkokul öğrencisi festivalde buluştu
YEREL HABERLER Serik’te bin 200 ilkokul öğrencisi festivalde buluştu
Alanya’da orman yangını
YEREL HABERLER Alanya’da orman yangını
‘Gülüklü Çorba’ yarışmasında profesyonel şefler kıyasıya yarıştı
YEREL HABERLER ‘Gülüklü Çorba’ yarışmasında profesyonel şefler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.