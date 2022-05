4. Finike Altın Portakal Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu

Antalya’nın Finike ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Altın Portakal Yağlı Güreşleri sona erdi. Güreşlerde Başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu.

Finike Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyon, Finike 100. Yıl stadyumu er meydanında yapıldı. Güreşlere Türkiye'nin değişik bölgelerinden yaklaşık bine yakın çeşitli boylardan pehlivan katıldı. Güreşlerin başpehlivanlık finalinde Osman Aynur ve Yusuf Can Zeybek karşı karşıya geldi. İki pehlivanda bütün günün verdiği yorgunluğa rağmen kıyasıya mücadele ettiği müsabakanın normal süresinde güreşçiler birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Puanlama süresinde Yusuf Can Zeybek, Finike Altın Portakal Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. İkinciliği Osman Aynur, üçüncülüğü ise Orhan Okulu ve Tanju Gemici elde etti.

Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Turan Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin Demir,Fatih Atlı, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş, Cengiz Han Şimşek, İsmail Koç, Durmuş Furkan Altın, Kürşat Korkmaz, Osman Aynur,Recep Kara, Tanju Gemici gibi 60 Başpehlivanın er meydanında kol bağladığı güreşlere aşırı sıcağa rağmen Finike, çevre ilçeler, Antalya’dan ve Türkiye’nin birçok ilinden seyretmeye gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güreş ağalığı için yapılan açık arttırmaya geçmiş dönemlerin güreş ağası İş Adamı Yücel Aytekin ile yine İş Adamı Eşref Topaca katıldılar. Ağalık İhalesini 607 bin TL'ye bedelle Yücel Aytekin kazandı. Yücel Aytekin üç dönem üst üste ağalık unvanını kazandığı için altın kemerinde sahibi oldu.

Finike Belediye Başkanı ve Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Geyikçi, “İlk kez bir güreş organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Pandemi dolayısıyla güreşleri yapamadık. Bugün 800 ile 1000’e yakın güreşçi güreşlerimize katıldı. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Muhittin Böcek'e teşekkür ederiz. Geçmişteki başpehlivanlarımız Hüseyin Yiğit, Faik Kaynar, olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm güreşçilerimizi rahmetle anıyorum. Yeşili mavisi ve tarihi ile eşsiz güzellikteki Finike’mizi görmeye herkesi davet ediyorum” dedi.

