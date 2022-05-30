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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü

DHA

Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, balık tuttuğu sırada 7 metre yükseklikten kayalıklara düşen Ali İhsan Tatoğlu, omurgasından yaralandı.
İlçenin ünlü koylarından Çıralı'ya sabah saatlerinde balık tutmaya giden Ali İhsan Tatoğlu, dengesini kaybedince 7 metre yükseklikten kayalığa düştü. Görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Tatoğlu, ilk müdahale yapıldıktan sonra Sahil Güvenlik botuyla güvenli bölgeye götürüldü. Daha sonra sedyeye alınan Tatoğlu, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali İhsan Tatoğlu'nun omurgasından yaralandığı belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-05-30 16:06:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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