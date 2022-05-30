Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet (2)



`ADALET TECELLİ ETTİ AMA KIZIM GERİ GELMEYECEK´

Duruşma sonrasında Azra Gülendam Haytaoğlu´nun ailesi, avukatları, kadın dernekleri ve sınıf arkadaşları açıklama yaptı. Gözyaşları içerisinde konuşan baba Mustafa Haytaoğlu, "Adalet tecelli etmiştir ama hiçbir karar kızımı geri getirmeyecek. Kızımın kafası yok, elleri yok, bazı bölgeleri yok biz bu acıyla yaşayacağız. Bunların bulunmasını istiyoruz. Sonuçta biz onun ailesiyiz. Onu çok seviyorum" dedi.

`NE OLUR AZRALAR ÖLMESİN´

Ayakta durmakta zorlanan anne Mezide Haytaoğlu ağlayarak, "Kuzum Azram görevimizi tam yapamadık kuzum sana kurban olduğum. Mezarına geleceğim, yanına geleceğim. Baban da ben de eksik parçalarını daha tamamlayamadık. Bizi destekleyen herkes sağ olsun. Bayan avukatlara çok teşekkür ediyorum görevlerini çok güzel yaptılar. Basına da çok teşekkür ediyorum. Ne olur Azralar ölmesin. Belki de benim yavrum o katili içeri koyup birkaç kişinin hayatını kurtardı. Giderken birkaç kişiye iyilik yaparak gitti belki de. Yavrum geri gelmez. Adalet yerini buldu. Meslektaşınıza sahip çıktınız. Teşekkür ederim" diye konuştu.

`HİÇBİR KARAR AZRA´YI GERİ GETİRMEYECEK'

Av. Batuhan Kuru, "Sanık işlemiş olduğu nitelikli kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırıdan mahkumiyet almıştır. Hiçbir karar Azra kardeşimizi geri getirmeyecektir. Bunun son olmasını temenni ediyorum" dedi.

`BELKİ DE AZRA BİZİM YANIMIZDA OLACAKTI´

Av. Gamze Ökte Kılıçkap, "Yargılamada beklediğimiz sonuç geldi. Mustafa Murat Ayhan hakkında nitelikli insan öldürme ve cinsel saldırı suçlarından ceza verildi. Ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası. Ayrıca herhangi bir indirim de uygulanmadı. Yargılamanın başından beri sanık ısrarla cinsel saldırıda bulunmadığını ve cezai ehliyetinin olmadığını söyledi. Toplanan ve sunduğumuz deliller ve uzman raporu sonucunda cinsel saldırının olduğu ortaya çıktı ve mahkemede bu yönde ceza tesisine gitti. Bu bir kadın cinayetidir. Sokakta, yolda herhangi birimizin başına böyle bir olay gelebilir. Kadınlar sadece kadın oldukları için öldürülüyorlar. Bunu yapan failler, sanıklar ceza almayacaklarını düşünüyor. Adalet mekanizmalarına bu olayın intikal etmeyeceğini, etse bile cezadan kurtulacaklarını düşünüyorlar. Öncesinde bir araştırma yaptık ve gördük ki sanık daha önce de bir kız çocuğunu taciz ve takip etmiş. Orada etkin bir soruşturma yapılsaydı ve Mustafa Murat Ayhan beraat etmeseydi, belki de şu anda Azra bizim yanımızda olacaktı" diye konuştu.

`HİÇBİRİ YANINA KALMASIN´

Azra Gülendam Haytaoğlu´nun halası Mine Haytaoğlu, "Ömür boyu arkasındayız. Azra bizim için çok değerli, başımızın üzerinde yeri var. Kimseye kötü bir laf ettirmeyiz, her zaman da arkasındayız. Bütün çocuklarımızın hayatını bitirdiler. 30 yeğenim var benim. Benim çocuğum okulu bıraktı. Bunların hiçbiri yanına kalmasın. 3,5 yaşındaki kızım `Ablam ne zaman kalkacak, ne zaman geri dönecek´ diyor" dedi.

Aile ve avukatlarının konuşmasının ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Antalya Kadın Meclisi ve Azra´nın sınıf arkadaşları basın açıklamasına devam etti. Sınıf arkadaşları Antalya Adliyesi´nin önüne `Yasta değil, isyandayız Azra´yı unutturma´ yazılı pankart açtı. (DHA)Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-05-30 19:08:51



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