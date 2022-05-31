Akdeniz Üniversitesi’nde Müzik Yarışması

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı ve Kazakistan Ulusal Sanat Üniversitesi iş birliği ile 1518 Haziran 2022 tarihlerinde Akdeniz Sound Uluslararası Gençlik Festivali ve Yarışması düzenlenecek.

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı ve Kazakistan Ulusal Sanat Üniversitesi iş birliği ile 1518 Haziran 2022 tarihlerinde uluslararası müzik yarışması düzenlenecek. Yaylı çalgılar, piyano, geleneksel çalgılar, üflemeli çalgılar ve vokal kategorilerinde gerçekleşecek olan yarışmaya ülkemizden ve yurt dışından 100’ün üzerinde yarışmacının başvurması bekleniyor. Rus keman ekolünün sembol isimlerinden Viktor Tretyakov’un da bulunduğu jüride, her kategoride Grand Prix alan yarışmacıya kupa ve ödüllü diploma verilecek.

"İtalya'dan koro"

Yarışmaya katılan sanatçılardan birinciye altın, ikinciye gümüş ve üçüncüye bronz madalyalar ile diplomalar verilecek. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda 15 Haziran’da gerçekleşecek açılış seremonisi ile yarışmanın devam eden günlerinde her akşam için etkinlikler düzenlenecek. Antalya Devlet Konservatuvarı ile Kazakistan Sanat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin sahne alacağı etkinlikler içerisinde 16 Haziran’da İtalya’dan gelecek olan Coro Internazionale San Nicola adlı çok sesli koronun da yer alması bekleniyor.

"Özel konser"

Atatürk Konferans Salonu, Olbia A Salonu, Konservatuvar Tiyatro Salonu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri ile Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde 1617 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan yarışma, ödül alan yarışmacıların yer alacağı kapanış konseri ve ödül töreniyle sona erecek. Yarışma ile ilgili konuşan Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Ceren Hepyücel, “Uluslararası Yarışmanın düzenlemesinde yer almanın hem kültürlerarası etkileşim ve bağlantılar anlamında, hem de yarışmada yer alacak olan farklı ülkelerden gelen performans sanatçıları ile öğrencilerimizin bir araya gelmeleri açısından oldukça faydalı olacağı düşünüyorum Yarışmacılara şimdiden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Yarışma başvuruları academart.competition@mail.ru adresinden yapılacaktır.

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