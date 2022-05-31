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Prof. Dr. Timur Gürgan, Yaşam Hastaneleri'nde Tüp Bebek Merkezi Bilimsel Direktörü, Prof. Dr. Timur Gürgan: "Kadın ve aile sağlığıyla ilgili bütün güncel sistemleri Antalya'ya getirdik" "Türkiye’de uluslararası turizm sistemini sadece kadın hastalıkları ve aile sağlığında değil bütün hizmetleri, ihtiyacı olan tüm dünyaya sunacağız"

İHA

Prof. Dr. Timur Gürgan, Yaşam Hastaneleri'nde Tüp Bebek Merkezi Bilimsel Direktörü, Prof. Dr. Timur Gürgan: "Kadın ve aile sağlığıyla ilgili bütün güncel sistemleri Antalya'ya getirdik" "Türkiye’de uluslararası turizm sistemini sadece kadın hastalıkları ve aile sağlığında değil bütün hizmetleri, ihtiyacı olan tüm dünyaya sunacağız"

Antalya Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Timur Gürgan öncülüğünde hizmet vermeye başladı. Timur Gürgan önderliğindeki merkezde; endoskopik cerrahi, kistler, kanser teşhisleri, doğum takipleri, genital cerrahi gibi işlemler dünya standartlarına uygun şekilde uygulanacak ve sağlık turizmine katkı sağlayacak.
İnfertilite ve tüp bebek konusunda Türkiye’nin en önemli bilim insanları arasında yer alan, yaptığı uluslararası çalışmalarla adını duyuran Prof. Dr. Timur Gürgan, Antalya Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nde hizmet vermeye başladı. Bilimsel Direktör Prof. Dr. Timur Gürgan'ın öncülüğündeki merkezde; endoskopik cerrahi, kistler, kanser teşhisleri, doğum takipleri, genital cerrahi gibi işlemler dünya standartlarına uygun şekilde uygulanacak.

"Kadın sağlığıyla ilgili güncel sistemleri getireceğiz"
Hastanede Türkiye’nin bilimsel gücünü, başarısını, koordinasyonunu göstermek için önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Bilimsel Direktör Prof. Dr. Timur Gürgan, bu noktada çalışan ekibin ve sistemlerin desteğinin önemli olduğunun altını çizdi. Antalya’nın özel bir şehir olduğunu belirten Gürgan, “Özellikle sağlık turizmi açısından, buradaki başarı ve organizasyonun sadece lokal olarak değil, bütün dünyaya yayılabilmesi ve gösterilmesi için önemli bir merkez. Beraber iş birliğine giderek, biz de uluslararası standartta bir infertilite, tüp bebek ve insan genetiği merkezini kurduk, çalışmaya başladık. Tecrübeli bir ekip olduğumuz için sonuçlarda gelmeye başladı. Antalya’da bu işi yapan arkadaşlarımız da var. Artık şimdiye kadar oturmuş, güvenilir, ekibi değişmeyen ve devamlı hizmet veren, giderek genişleyen bir sistem var. Kadın ve aile sağlığıyla ilgili bütün güncel sistemleri getireceğiz. Endoskopik cerrahi, kistler, kanser teşhisleri, doğum takipleri, genital cerrahi gibi işlemleri, dünya standartlarında, kişiselleştirilmiş olarak bütün hastalarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

"Bütün hizmetleri ihtiyacı olan hastalara sunacağız"
Yavaş yavaş ilerleyeceklerini ve hedeflerine ulaşacaklarını kaydeden Gürgan, “Bu sistemin arkasında uluslararası yapılar var. Dünya Tüp Bebek İnfertilite Derneği gibi uluslararası ve ulusal dernekler var. Amacımız; bu sistemi Türkiye ve Antalya ve çevresine kaliteli hizmet olarak sunabilmek. Burada sadece hizmet değil zaman zaman eğitim çalışmaları da olacak. İşbirliğimiz, sistem, beraberce Türkiye’de uluslararası turizm sistemini sadece kadın hastalıkları ve aile sağlığında değil bütün hizmetleri ihtiyacı olan tüm dünyaya sunacağız” ifadelerine yer verdi.
Merkezin Sorumlusu Doç. Dr. Ayla Sargın Oruç, merkezlerinde infertilite, hormonal sıkıntılar, cerrahi müdahaleler gibi alanlarda geniş bir yelpazede hastalara deneyimli bir kadro ile hizmetler sunduklarını kaydetti.

"Tecrübeli bir ekibiz"
Ankara Gürgan Klinik kadrosundan gelerek Antalya'da görev yapmaya başladığını dile getiren Oruç, "Kliniğimizde deneyimli bir ekiple, embriyolog, laboratuvar, hemşirelerimizle tüp bebek alanında hastalarımıza her türlü teknik tedaviyi sunmaya hazırız. Kişiselleştirilmiş tedavi protokollerini uyguluyoruz. Hastalarımıza titizlikle bir ön değerlendirme yapıyoruz. Her hastaya kendi durumuna, sağlık koşuluna ve beklentisine uygun bir tedavi planlayıp uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hastamızla karar veriyoruz"
Sağlık turizminden faydalanmak isteyen her hastaya kapılarının açık olduğunu dile getiren Oruç, "Burada kalmalarını, tedavilerini devam ettirmelerini kolaylaştıracak imkânlar sunuyoruz. Bu şekilde yurt dışından hastalarımız rahatlıkla gelebilir. Hastalarımızı ön görüşmelere bekliyoruz. Hastamızla birlikte yol haritasını çizip ne şekilde ilerleyeceğimize karar veriyoruz" dedi.

"Antalya'nın sağlık turizmi üssü olmasını hedefliyoruz"
Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan, alanda 26. yılı geride bıraktıklarını belirterek, 6. Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi’nde hizmetlerin bütünlüğü amacıyla infertilite ve tüp bebek merkezini Prof. Dr. Timur Gürgan işbirliğinde faaliyete geçirdiklerini söyledi. Türkiye’nin pandemide çok önemli bir sınav verdiğini dile getiren Özkan, “Üstümüze düşen; tüm dünyanın sağlık turizmi üssü olarak Antalya’yı birinci sıraya taşımaktır. Bu merkez çevre illere de faydalı olacak. Gerek obezite, gerek onkoloji ve diğer alanlarda sağlık turizmini yaparken tüp bebek de öne çıkacak. Türkiye’nin en deneyimli doktoruyla çalışır olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

Güvenilir hizmet
Hastane Başhekimi Yasemin Zennecioğlu, Antalya çevresine 26 yıldır başarıyla hizmet verdiklerinin altını çizerek, “Hedefimiz hem yerli halkımıza hizmet vermek hem de yurt dışından gelen sağlık turizmi hastalarımıza tüp bebek konusunda güvenilir ellerde hizmet sunabilmektir. Hayalimiz buydu, Timur Gürgan ve ekibiyle hastanemizde bu hizmetleri başarı ile verebileceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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