Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi

İHA

Tarım ve Çocuk Çalıştayı'nda çocuklar, modern tarım köyü projesi istedi

Antalya Ticaret Borsası(ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle Zeytinpark’ta düzenlenen Tarım ve Çocuk Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinde çocuklar, modern tarım teknikleri ve teknolojilerinin kullanıldığı, çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri model tarım köyleri ve tarım kentleri kurulmasını istedi.
Çocukların hayvancılıktan bitkisel üretime, su ürünlerinden ekoloji eğitimine bir çok alanda eğitim aldığı eğitimin ardından çocuklara, tarım ve doğa ile ilgili tartışacakları ortam sunuldu. Çocukların yaşanabilir bir dünya için çözüm önerileri ise çalıştay sonuç bildirgesine yansıdı. ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, çocukların gözlem ve hayal gücüyle doğa ve tarıma yönelik öneri ve görüşlerini aktardığını belirtirken, geleceğin sahibi çocukların önerilerinin politika yapıcılar tarafından dikkate alınmasını istedi. Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, çalıştayın çocuklarda farkındalık oluşturduğunu söylerken, “Çocukların teknolojiyle harmanlanmış yeni nesil bakış açıları doğrultusunda çalışmaları yoğunlaştırmak yolunda görüş ve önerileri dikkate alarak çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

"Çocuklara tarım dersi"
Bildirgede çocuklar, tarıma yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi. Tarım yapılırken doğal yaşamın korunması gerektiği kaydedilen bildirgede, tarım ilaçları kullanımının azaltılması, biyolojik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması ile organik ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi istendi.
Çocuklar bildirgede, yerli ürün tüketimine özellikle dikkat çekti. Yerli ürünlerin tüketilmesi ve üretiminin özendirilmesini isteyen çocuklar, genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı. Çocuklar, modern tarım teknikleri ve teknolojilerinin kullanıldığı, çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri model tarım köyleri ve tarım kentleri kurulmasını istedi. Çalıştay sonuç bildirgesine, ilkokul ve ortaokul müfredatında uygulamalı tarım eğitimin yer alması, iklim değişikliğine dirençli tarım için çalışmalar yürütülmesi, çocukların köylerde yaşamalarının özendirilmesi için sosyal imkanların artırılması önerileri yansıdı. Çalıştaya katılan çocuklar, dünyanın sadece insanlara ait olmadığı konusunda bilincin arıttırılması ve biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesini istedi. Çocuklara göre, ormanlar daha fazla korunmalı ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmeli. Bildirgede çocuklar, atıkların sınıflandırılmasını talep ederken, plastik kullanımının azaltılması ve geri dönüşüme uygun ambalajlar kullanılmasını istedi.

"Su tasarrufu"
Su kullanımında dikkatli olunması, gereksiz su kullanımından kaçınılması ve tasarruflu davranılması gerektiği kaydedilen bildirgede, lavabo ve banyo sularının arıtılarak sifon suyu olarak tekrar kullanılması önerildi. Çocuklar, yağmur suyu hasadının
yapılarak, tarımda kullanımının artırılmasını istedi. Güneş panellerinin tarım topraklarına kurulmamasını isteyen çocuklar, elektrikli araba kullanımının yaygınlaştırılması, fabrika bacalarına filtre takılması ve kontrolünün yapılması gerektiğine dikkat çekti. Çocuklar kalitesiz kömür kullanımının önüne geçilmesini hayati görürken, şarjlı pil kullanımının özendirilmesini istedi.

"Su kaynakları kirletilmemeli"
Tatlı su kaynaklarının bozulmasının ve kirlenmesinin engellenmesinin zorunluluk olduğu belirtilen bildirgede, sürdürülebilir balıkçılık için aşırı avlanmadan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Çocuklar, suda yaşayan canlıların yaşam alanlarının bozulmaması, petrol tankerlerinin yüklerini çok dikkatli taşıması, Caretta Carettalar için gürültü ve ses kirliliği azaltılmasını da önerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüs refüje çıktı; 11'i turist 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Minibüs refüje çıktı; 11'i turist 12 kişi yaralandı
Duvarları argo sözcüklerle kirletilen 300 yıllık Macar Camii koruma altına alındı Antalya Valiliği talimatıyla harekete geçen uzman ekipler camiyi argo sözcüklerden temizledi Cami, kamulaştırma çalışmalarının ardından restore edilerek ibadete açılacak
YEREL HABERLER Duvarları argo sözcüklerle kirletilen 300 yıllık ...
Burun kemiği eğriliği üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabiliyor Basit bir muayene ile tanı konulabiliyor Tedavide tek yol cerrahi müdahale
YEREL HABERLER Burun kemiği eğriliği üst solunum yolu ...
Prof. Dr. Timur Gürgan, Yaşam Hastaneleri'nde Tüp Bebek Merkezi Bilimsel Direktörü, Prof. Dr. Timur Gürgan: "Kadın ve aile sağlığıyla ilgili bütün güncel sistemleri Antalya'ya getirdik" "Türkiye’de uluslararası turizm sistemini sadece kadın hastalıkları ve aile sağlığında değil bütün hizmetleri, ihtiyacı olan tüm dünyaya sunacağız"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Timur Gürgan, Yaşam Hastaneleri'nde Tüp ...
Akdeniz Üniversitesi’nde Müzik Yarışması
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Müzik Yarışması
Muratpaşa Belediyesi'nin Yöresel Renler Festivali devam ediyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nin Yöresel Renler Festivali ...
Döşemealtı'ndaki işyeri yangını korkuttu
YEREL HABERLER Döşemealtı'ndaki işyeri yangını korkuttu
Jandarmadan zeytin bahçesine kenevir operasyonu 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmadan zeytin bahçesine kenevir operasyonu 79 ...
Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet (2)
YEREL HABERLER Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış ...
MATSO Başkanı Güngör, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na talep ve sorunları iletti
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ...
Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp 13 parçaya ayıran zanlıya ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
YEREL HABERLER Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet Azra ...
Adına para gelmediğini öğrenince bıçakla müdürün odasına girdi
YEREL HABERLER Adına para gelmediğini öğrenince bıçakla müdürün ...
Escort olarak gittiği yerlerde çağırdığı 3 kişi ile birlikte gasp yapan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Escort olarak gittiği yerlerde çağırdığı 3 kişi ile ...
Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince gözyaşlarını tutamadı Antalya’da banka müdürünün odasına bıçakla çıkan şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi Polis tarafından etkisiz hale getirilen şahıs: “Sayın savcıma konuşacağım susma hakkımı kullanmak istiyorum”
YEREL HABERLER Bıçak ile girdiği bankada etkisiz hale getirilince ...
Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış ...
Motosiklet üzerinde ki motosikletli ile ölüme meydan okudular Benzini biten motosikleti 3 yolcu ile birlikte başka motosiklete yüklediler
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinde ki motosikletli ile ölüme meydan ...
Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü
YEREL HABERLER Balık tutmak isterken 7 metreden kayalıklara düştü
Mavi turda çuvala dolanan deniz kaplumbağasını görüp, kurtardı
YEREL HABERLER Mavi turda çuvala dolanan deniz kaplumbağasını görüp, ...
Buket Güler, ‘haberin ardını’ anlattı
YEREL HABERLER Buket Güler, ‘haberin ardını’ anlattı
Yıldız Kelebekler çeyrek finalde
YEREL HABERLER Yıldız Kelebekler çeyrek finalde
Akdenizli Afrikalılar futbol turnuvasında ter döktü
YEREL HABERLER Akdenizli Afrikalılar futbol turnuvasında ter döktü
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den 3. Ödül Başkan Böcek: “Çevre ve Doğa Dostu Antalya hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne TÜRÇEV’den 3. ...
Nuray'ı öldüren eski nişanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Nuray'ı öldüren eski nişanlısına ağırlaştırılmış ...
4. Finike Altın Portakal Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu
YEREL HABERLER 4. Finike Altın Portakal Yağlı Güreşlerinin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.