Antalya'da kaçak makaron taşımacılığına jandarma baskını

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafından 6 milyon 590 bin adet makaron ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada 659 koli içerisinde toplamda 6 milyon 590 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Y.'nin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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