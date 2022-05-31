'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı Antalya’da buğday tarlalarında ‘Halı mevsimi’ başladı Binlerce halı kavurucu güneşle kavrulup gece yağan kırağıyla temizleniyor 50 TL’den başlayıp 1 milyona kadar alıcı buluyorlar

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde el dokuması binlerce halı ve kilim, mikroplardan arındırılmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilmeye başlandı. Onlarca dönüm tarla içerisinde adeta renk cümbüşü oluşturan halılar, 50 TL’den 1 milyon TL’ye kadar alıcı buluyor.

Döşeme altı ilçesi Karataş Mahallesi'nde güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, görsel şölen oluşturuyor. Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre 10 gün ila 2 ay arasında değişiyor. Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneş kendisini gösterdiğinde yeniden tarlalara seriliyor. İşlemlerin ardından ekonomiye yeniden kazandırılan halılar başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderilen, 50 TL’den başlayarak 1 milyona kadar alıcı buluyor. Pandemi döneminde durma noktasına gelen halı satışları turizmin canlanması ile yeniden hareketlilik yaşandı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ise halı satışlarını da etkiledi.



“Önce bu ürünler gelir gelmez steril havuzlara konuyor”

Eski halıları 50 yıla yakındır işleyerek yeniden ekonomiye kazandıran Halil Börekçi, “İkinci el dokuması halı ve kilimleri alıp onları işliyoruz. Tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. İlk geldiği zaman sınıflara ayırıyoruz. Tamir olacakları tamir ediyoruz. Tamir olmayacakları kesip minder yapıyoruz. Önce bu ürünler gelir gelmez steril havuzlara konuyor, mikroplardan arındırıyoruz. Daha sonra güneşe koyuyoruz. Üzerinde bulunan yabancı maddelerin uçması için Antalya’nın sıcağı çok iyi geliyor. Buharı uçuyor. Geceleri de kırağı yağıyor, halı kendi kendine temizleniyor. Bu temizlenmiş halıları boyanacak olanları boyuyoruz, tamir olacakları tamir ediyoruz. Daha sonra yurt dışına satarak değerlendiriyoruz” dedi.



“Rusya ve Ukrayna arasına yaşanan savaş çok olumsuz etkiledi”

Pandemi dönemini satışları değerlendiren Börekçi, “Pandemi döneminde yurt içerisinde satış yaptığımız dükkanların hepsi alışverişi bıraktı. Onlara mal satamadık. Yurt dışına satarak ayakta kalmaya çalıştık. Rusya ve Ukrayna arasına yaşanan savaş da çok olumsuz etkiledi. Hiç satış yapamadık iki ülkeye. Gelen giden turist çok, başka ülkelerden gelip alıyorlar. Temizleme işi biten halı kaldırılıp, yerine yenisi ekleniyor. 50 TL’den başlayarak 1 milyona kadar halı var. Daha çok yabancı alıcı var. Yerli çok fazla bulamıyoruz. Gezmeye gelenler çok oluyor. Ankara’dan İstanbul’dan ziyaretçilerimiz var” diye konuştu.

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