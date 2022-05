Öldürülen eski başpehlivan davasında taraflar arasında kavga

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 2 yıl önce yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün (25) tabancayla öldürülmesine ilişkin 27 sanıklı davanın ilk duruşmasında verilen arada kavga çıktı. Mahkeme heyeti, dosyanın başka bir ilde görülmesi için Antalya Valiliği'ne görüş sorulmasına karar verdi.

Olay, 1 Eylül 2020 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi´nde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Akgün'ün otomobilini durduran Umut Can Ferah, tabancayla göğsüne ateş etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Hakkı Aygün, kurtarılamadı.

Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden Umut Can Ferah, suç aleti tabancayla birlikte teslim oldu. Ferah, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında polis, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yavuz Tayfur ile adamlarının peşine düştü. Polisin düzenlediği operasyonda Yavuz Tayfur ile 12 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüphelilerden Yavuz Tayfur, kardeşi Yakup Tayfur ile Berkan Yarız, 'kasten öldürme', 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 4´ü tutuklu, 27 sanık hakkında Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar Yavuz Tayfur, Yakup Tayfur, Berkan Yariz ve Umut Can Ferah tutuklu bulundukları kapalı ceza infaz kurumlarından SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz 23 sanık ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.

DURUŞMA ARASINDA KAVGA

Duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanıklar ile adliye koridorunda bekleyen eski güreşçi Hakkı Aygün'ün yakınları arasında kavga çıktı. Çevik kuvvet polisinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Aranın ardından duruşmada söz alan sanık avukatlarından Coşkun Demir, sanıkların maktul yakınları tarafından darbedilmesi sonucu yaralandığını söyledi. Demir, emniyet güçlerinin güvenlik tedbirlerini artırması gerektiğini belirtti.

VALİLİKTEN GÖRÜŞ ALINACAK

Mahkeme heyeti, çıkan kavga nedeniyle dosyanın başka bir ilde görülmesi için Antalya Valiliği'ne görüş sorulmasına karar vererek duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-05-31 15:25:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.