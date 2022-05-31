Deri sektöründe büyüme devam ediyor

Yılın ilk dört ayında, bir yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 40 milyon dolar ihracata imza atan deri ve kürk konfeksiyon sektörü istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Türkye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin düzenkediği Leather&Fur Fuarı Antalya'da kapılarını açtı. Başkan Gürkan Gözmen, "İhracatta kilogram başı birim değerimiz 270 dolar seviyesinde. 15 ülkeden 950 yabancıyı ağırlıyoruz. Modayı Türkiye belirliyor. İtalyanlar fuara yer almak için sıraya girdi" dedi.

15 ülkeden 950 yabancı alıcının ağırlandığı fuarın sektör ihracatına en az 30 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor



İtalyanlar sıraya girdi

Sektörün ihracat performansını değerlendiren Gözmen, Yabancıların deri anlamında lüks segment üst giyim ilgisi devam ediyor. Zeytinburnu artık sadece deri ceket dikmiyor. Yüksek katma değerli ve kendi markasıyla ürün üretip satış yapan bir bölgeyiz.

İhracatta kilogram başı değerimiz 270 dolar seviyesinde. Fuarımızda 61 katılımcımız var. Bu yıl ilk kez Macaristan'dan ve Sırbistan'dan misafirlerimiz var. Asıl önemlisi mevcut müşterilerimizi kaybetmiyoruz. Ukrayna'da savaştan dolayı fuara ziyaretçi oranında yüzde 18 oranında müşteri kaybı var. Rusya’da savaştan dolayı bazı müşterilerde yüzde 20 bir azalma oldu ama yine Rusya'dan yeni müşterilerle bu açığı kapattık" dedi.

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