Falezlerde kargılık alanda yangın

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Antalya’da falezler üzerindeki kargılık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi’ndeki falezler üzerinde bulunan kargılık alanda yangın çıktı. Rüzgarın hızıyla büyüyen yangında, dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 arazöz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, falezlerin üzerindeki kargılıkların arasına girerek alevlere müdahalede bulundu.

Yayılma riski bulunan yangın, yaklaşım yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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