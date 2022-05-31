Konyaaltı Belediyesi'nden halka dokunan hizmetler

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, halkın gerçek ihtiyaçlarını tespit edip, çalışmaları o yönde sürdürdüklerini belirterek, vatandaşların sosyal yaşam kalitesini yükselten hizmetler sunduklarını ifade etti.

Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği’ni ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, dernek üyeleri ile sohbet ederek, talepleri dinledi. Talepleri ve derneğin eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalara kısa zamanda başlayacaklarını söyleyen Esen, göreve geldiklerinden bu yana Konyaaltı için her zaman hizmetlerin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Hayata geçirdikleri projelerin tamamının vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını ifade eden Esen, “Duvara çivi bile çaksak, bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hizmet anlayışımızı bunun üzerine kurduk” dedi.

"Salon iyileştirilecek"

Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği binasında bulunan Cem salonunun fiziki koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine değinen Esen, konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra çalışmalara hızlıca başlayacaklarını söyledi. Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültürü Cemevi Derneği Başkanlığı’na yeni seçilen Tahsin Akpınar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Esen, “Yeni döneminiz hayırlı olsun. Konyaaltı’nda güzel bir birliktelik örneği yaşıyoruz. Herkese çok sevecen ve barışçıl yaklaşıyorsunuz. Derneğimiz ile ilgili eksikleri tespit edip ivedilikle çözüme kavuşturacağız. Alt katta bulunan Cem salonumuz var. Fakat maalesef fiziki koşulları Cem yapmaya tam olarak uygun değil. Orayı nasıl uygun bir Cem salonuna dönüştürebiliriz, ona bakacağız” şeklinde konuştu. Gerek bireysel gerekse de çalışma arkadaşları olarak Cemevlerini ibadethane olarak gördüklerini kaydeden Esen, Cemevlerinin yasal olarak da devlet imkanlarından yararlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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