Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek



ANKARA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, siyasi temaslarda bulunmak üzere yarın İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Kaymakcı'nın gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, 1 Haziran 2022 tarihinde Madrid'i ziyaret ederek, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro ile siyasi istişarelerde bulunacaktır. İstişarelerde, İspanya ile Kapsamlı Ortaklık ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, TürkiyeAB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Ferhat EKİNCİ

2022-05-31 23:25:32



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