Antalyalı yüzücülerin final heyecanı

Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Eleme Müsabakaları'nda finale kalan Sutopu Kadın Antalya Karma Takımı, günde çift antrenman yapmaya başladı.

Sutopu Kadın Antalya Karma Takımı, günde çift antrenman yaparak Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu finallerine hazırlanıyor. Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Antalyaspor ve Antalya Su Sporları Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından oluşan Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Antalya Karma Takımı, antrenmanlarını Varsak'daki Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıyor.



Finaller 28 Haziran'da

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Selda Akyol Ulutürk ile Antalyaspor Antrenörü Tarkan Saçalır'ın birlikte çalıştırdığı karma takım, 28 Haziran'da Elazığ'da yapılacak Türkiye Sutopu Finallerinde Antalya'yı temsil edecek. Antalyalı çocukların sporda başarı kazanmaları için her kulüp ile işbirliğine gittiklerini belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, 3 kulübün oyuncusundan oluşan sutopu karma takımının, bunun en iyi örneği olduğunu söyledi.



“Antalya için çabalıyoruz”

Kulübünün sutopu takımının birçok sporcusunu üst lig takımlarına transfer ettiklerini hatırlatan Başkan Çatal, karma takımın başarılı olması için tam olimpik yüzme havuzunun tüm imkanlarını sunduklarını söyledi. Temel amaçlarının Antalyalı sporcuları zirveye taşımak olduğunun altını çizen Çatal, ''Profesyonel spora kendini adayan tüm çocuklarımıza, kulübümüzün imkanları sonuna kadar açık tutmaya gayret ediyoruz'' dedi.

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