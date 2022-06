Kovanlar Ağustos ayındaki hasat için 2 bin rakımlı yaylalarda yerini aldı 2 bin çiçek türünün olduğu Çimi Yaylası'nda balda yüksek verim beklentisi

Sonbaharda yaptıkları hasadın ardından arıları sıcak bölgelere götüren Aksekili üreticiler, ağustos ayındaki ilk hasat için hazırlıklarını tamamlayıp, Akseki’nin meşhur Çimi Yaylası'na arı kovanlarını taşımaya başladılar.

Nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan özel kovanları alçak rakımlı bölgelere bırakan arıcılar, kovanların temizliği, artan mumların çıkartılması, zayıf kovanların güçlendirilmesi gibi çalışmaları tamamlayarak, kovanları yöredeki bin 960 rakımlı Çimi Yaylası Kuyu mevkiine taşımaya başladı. Üretilecek bal, meşakkatli çalışmaların ardından Ağustos ayının sonlarında yapılacak hasat ile piyasaya sunulacak. Kışın oldukça fazla yağan karların erimesi ile birlikte bitki popülasyonunun iyi olduğu yaylada bu yıl bal veriminin de iyi olması bekleniyor.



Arıcılık ata meslekleri

Akseki’de ata mesleği arıcılığı sürdüren Muzaffer Arıca (57), sezon hazırlıklarını tamamlayarak kovanlarını Çimi Yaylası'na çıkardıklarını söyledi. Bal üreticileri olarak sezona iyi hazırlandıklarını ifade eden Arıcı, “Kovanlarımızın bakımını iyi yaptık ve her yıl olduğu gibi kovanlarımızı aynı yere bıraktık. Arılar uçmaya başladı. Bu kış Çimi Yaylası'na oldukça iyi kar yağdı. Karların erimesi ile florası ile zengin olan yaylada bitkiler çiçek açmış durumda. İnşallah üretim anlamında bu yıl iyi bal almayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde havaların yağması durumunda bitkilerin daha da canlanacağını düşünüyoruz. Çimi Yaylası'nda yaklaşık 56 bin civarında arı kovanı mevcut. Bilindiği gibi Çimi Yaylası'nın balı organik, bilinen ve güvenilen bir bal olduğu için piyasa sıkıntımız olmuyor. Önümüzdeki günlerde yağışlar iyi olup, hava şartları da iyi olursa kaliteli ürün elde edeceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Çimi Yaylası Kuyu mevkiinde arıcılık yapan Mevlüt Arıcı ise yeni sezon için arılarının bakımlarını tamamlayarak Çimi Yaylası'na kovanlarını taşıdıklarını anlattı. Bu yaylada üretilen balın özelliğini anlatan Mevlüt Arıcı, “Akseki’nin Çimi Yaylası'nın özelliği, şalba otu, sütleğen ve geven bitkisinin balı birleşimi. Bu bitkiler birleşince balın kalitesi ortaya çıkıyor. İşte bu üçlü birleşince Çimi Yaylası'nın lezzetli kaliteli balı oluşuyor" ifadelerini kullandı.



“Dünyanın en güzel besin maddesi baldır”

Çimi Yaylası’na her yıl olduğu gibi bu yıl da arı kovanlarını getiren Ahmet Arıcı, dünyada en güzel besin kaynağının bal olduğunu söyledi. Çimi Yaylası'nda yapılan araştırmalarda yaklaşık 2 bine yakın çiçek türü olduğunun bilindiğini söyleyen Arıca, “Biz buraya ilkbaharda çıktığımızda rengarenk çiçekler doğayı süslemektedir. Burası yaklaşık 2 bin metre rakımlıdır. Buranın her tarafı doğaldır" dedi.

Yayla sezonuna güçlü bir koloni ile girmek ve bal üretmek için son hazırlıklarını yapan arıcılar, arıların koloni içerisinde belirli bir sayıya ulaşmasının ardından arıları bin 960 rakımlı balı ile meşhur Çimi Yaylası'na çıkarıyor. Yaylada da her yılın mevsimine ve iklim değişikliklerine göre oluşan ballar ağustos ayının ortasında hasat ediliyor. Hasadın ardından milyonlarca arı yine Akseki bölgesinde sıcak bölgelere geri getiriliyor

