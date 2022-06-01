Vatandaş ve personele ‘etkili iletişim’ eğitimi

Konyaaltı Belediyesi, Uzman Nörolog Dr. Timur Yılmaz‘ın katılımıyla belediye personelleri ve vatandaşlara yönelik ‘etkili iletişim’ sunumu gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Uzman Nörolog Doktor Timur Yılmaz, belediye personeli ve vatandaşlara Etkili İletişim başlıklı bir sunum yaptı. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, birim müdürlerinin yanı sıra, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Sorucevap şeklinde ilerleyen sunumda hem iş hayatı hem de güncel yaşama dair etkili iletişim yöntemleri, empati ve hitap teknikleri konuları ele alındı. Sunum sonunda Dr. Timur Yılmaz katılımcılar için kitaplarını imzaladı.



Vatandaşın memnuniyeti için

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hizmet içi eğitimin yanı sıra vatandaşlarımızın da hem iş hem de sosyal yaşamlarına katkı sunacak bu gibi eğitimleri önemsediklerini belirtti. Esen, ‘’Belediye çalışanlarımızın, özellikle kurumumuza gelen vatandaşlarımızla iletişimi üst düzeyde olmalı. Kullanılan dil ve hitap şekli vatandaşlarımızın buradan güler yüzle ayrılmalarını sağlamalı. Rutin belediye hizmetlerimizin yanında, bu konuyu da oldukça önemsiyoruz. Halkımızla aramızdaki iletişimi daha güçlü kılmak adına bu gibi eğitimlere devam edeceğiz’’ dedi.

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