Uncalı Kent Mezarlığı inşaatı hızla ilerliyor Gasilhane ve morg sayısı artırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Uncalı Kent Mezarlığı'nda defin ve ibadet hizmetlerinin daha modern ve sağlıklı koşullarda verilebilmesini sağlayacak yenileme projesi hızla ilerliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Uncalı Kent Mezarlığı’nda, cami, morg, gasilhane ve diğer hizmet birimlerinin yetersiz kalması nedeniyle yenileme çalışması başlatılmıştı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Konyaaltı İlçesi Molla Yusuf Mahallesi’ndeki Uncalı Kent Mezarlığı’ndaki birim ve tesisler modern koşullarda ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden inşa ediliyor.

Kaba inşaatta sona doğru

Açık ve kapalı ibadethaneler, gasilhane, morg, abdesthaneler, idari bina ve otoparkı kapsayan Uncalı Kent Mezarlığı projesinde kaba inşaatın yüzde 80’i tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projede yapıların betonarme imalatları devam ederken, duvar ve kalıp imalatları da başladı. Önümüzdeki günlerde de sıva ve mermer çalışmalarının başlayacağı ifade edildi.

Gasilhane ve morg sayısı arttırıldı

Yaklaşık 26 milyon TL maliyetli Uncalı Kent Mezarlığı Projesinde 5 bin metrekarelik alanda gasilhane sayısı 2’den 6’ya, morg sayısı 12’den 36’ya yükseltilirken, 85 metrekarelik cami yerine 245 metrekarelik cami, yarı açık ibadet alanı, kadın ve erkek için abdesthane, idari ve hizmet binaları, atölyeler, dinlenme alanları yapılacak. Vatandaşlar cenaze ve definle ilgili tüm işlemlerini daha modern koşullarda kolayca yapabilecek.

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