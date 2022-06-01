ALKÜ’nün gurur veren öğrencileri Rektör Kalan ile bir araya geldi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) başarı elde eden sporcular, Rektör Kalan ile bir araya geldi.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan ve çeşitli branşlarda üstün başarı elden eden ALKÜ’lü sporcular, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen organizasyonda bir araya geldi. Ayak Tenisi, Badminton, Bilek Güreşi, Dağ Bisikleti, Yol Bisikleti, Futbol, Kick Boks, Salon Futbolu ve Voleybol gibi ALKÜ’yü Türkiye Şampiyonası ve üniversite liglerinde temsil eden öğrencileri tebrik eden Rektör Kalan,” Gurur tablomuz ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum” dedi.

ALKÜ, sağlık, spor ve turizm alanlarında ilerliyor

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinin kısa zamanda ciddi bir gelişim gösterdiğini ifade eden Rektör Kalan, “Özellikle uluslararası müsabakalar başta olmak üzere, bireysel ve takım branşlarında gerçekten önemli başarılara imza atıldı. Elde ettiğiniz başarılar ile ALKÜ ailesini gururlandırdınız. Üniversitemiz sağlık, spor ve turizm üçgeninde ilerliyor. Biz bu üçgeni birbirine entegre ederek sağlık ve spor turizmi olarak özelleştirdik. Üniversitemizin merkez yerleşkesinin bulunduğu Alanya buna son derece müsait bir yerdedir. Alanya’nın en önemli özelliği sadece denizi, güneşi ve kumu değil. Aynı zamanda sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel değerleriyle gerçekten müstesna bir yerdir. Alanya’nın bu farklı yönlerini ön plana çıkararak spor turizmi için en önemli destinasyonlarından bir tanesi haline getirmeyi planlıyoruz. Bu bağlamda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve akademisyenlerimizle pek çok çalışmaya imza atıyoruz” şeklinde konuştu.



Rektör Kalan’dan öğrencilere tebrik

‘Başarı elde etsin veya etmesin, bizim için çaba gösteren her bir sporcumuz, her öğrencimiz takdire şayandır’ diyerek sözlerine devam eden Rektör Kalan, “Geçen hafta Seren Ay Çetin ile birlikteydik. Çetin, ülke olarak da göğsümüzü kabartan bir sporcumuz oldu. Bir basın toplantısında hocaları, üniversitesi ve siz arkadaşları için etmiş olduğu sözler bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Tokyo Olimpiyatlarında mücadele eden 108 sporcudan 3 tanesi bizim öğrencimizdi. Bu gerçekten azımsanmayacak bir başarıdır. Bizde fırsat buldukça elde ettiğiniz başarıları ülkemize duyurmak istiyoruz. Kupaları ve madalyaları görünce gerçekten ister istemez mutlu oluyoruz. Bu başarılı mücadelenin sonucunda elde edilen ödülleri Üniversitemiz bünyesine dahil etmiş olmanız, üniversitemizin adını farklı platformlarda duyurmanız bizim için çok büyük bir gururdur. Marifet iltifata tabidir. Öğrencilerimiz olarak beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyorsunuz. Hepinize tek tek teşekkür ederim” dedi.

Düzenlenen organizasyonda konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ise, “Genç bir üniversiteyiz, genç hocalarımız var, genç arkadaşlarla birlikteyiz. Biz bu başarıların daha da artarak devam edeceğinin sözünü veriyoruz. Başarı elde eden sporcularımızı bir kez daha huzurlarınızda alkışlıyorum” dedi.

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