Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde hayata tutundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kazaya karışan otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği görüldü.

Kaza, Side Bayraklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dila Ş.'nin kullandığı 07 ASH 031 plakalı motosiklet, Nasrasullah S. isimli İngiltere vatandaşının kullandığı 07 CON 25 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı. Motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşların koştuğu kadın, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, İngiliz turistin kullandığı otomobilin yoluna devam ettiği sırada yanındaki araçların kırmızı ışık yanması nedeniyle bekledikleri görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.