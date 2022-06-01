Antalya'ya Millet Bahçesi projesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun takım kaptanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara’da yapılan toplantıdan Antalya’ya çok güzel haberler getirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çolak, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe belediye başkanları, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’dan oluşan Antalya heyeti, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Antalya’ya yeni yatımların ve projelerin konuşulduğu toplanın ardından bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, toplantıda Antalya Pil Fabrikası, Orman Çiftliği, yeni bisiklet yolları, yeni okullar, Fatih, Göçerler ve Çamlıbel Mahallesindeki kentsel yenileme süreçlerinin konuşulduğunu söyledi.



Antalya’ya millet bahçesi

İlk önce uzunca bir süredir üzerinde çalışılan Pil Fabrikası Projesinin konuşulduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Antalya için güzel bir Millet Bahçesine dönüştürülmesi hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Konu ile ilgili sayın bakanımızın talimatlarıyla takas ve trampa işlemlerinde sona gelinmiş oldu. Projesinin hazırlanması konusu da; millet bahçesi projesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Malumunuz pil fabrikası arkası 137 bin metrekare alana sahip Antalya merkezdeki en geniş yeşil alanlardan birisi durumunda Bizim uzunca bir süredir buraya bir millet bahçesi kazandırmak, Dokumapark'la bütünleştirmek, adeta eski fabrikalar mahallesini o kapanan fabrikaları endüstriyel bir miras olarak kabul edip, onları şehre bir kültür sanat adasına dönüştürmek vardı. Bu çalışmamızın ilk adımı dokuma park oldu. Dokuma Park bugün taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği şekliyle güzel bir kültür sanat adası oldu. Güzel bir kent parkı, güzel bir yaşam alanı oldu. İnsanlar orada doğayla da iç içe olabiliyor, pikniklerini yapabiliyor, eğleniyor, hafta sonu gezintilerini yapıyor, gün içerisinde spor aktiviteleri ve egzersizlerini gerçekleştiriyorlar. Dokumapark bütün bunların yanında şehrin hafıza merkezi olması bakımından müzeleriyle de önemli bir kültür sanat adası haline geldi. İşte Dokumapark ile hemen yan yana olan Pil fabrikası arazisinin de yine aynı mantıkla bir endüstriyel miras olarak kabul edilmesi ve bir kent park olarak içerisindeki yeşil dokunun korunmuş halde geleceğe taşınması bizim önemli önceliklerimizden biriydi. Bu süreçte hükümetimizin ortaya koyduğu millet bahçeleri projesi de bizim için bulunmaz bir fırsat oldu” dedi.



Pil fabrikası da dokuma gibi şehrin değeri olacak

“Konu ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile 2019 sonrasında yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bir millet bahçesinin pil fabrikasına kazandırılması konusunda mutabık kalınmıştı.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Pil Fabrikası arazisinin takas trampa işlemine konu edilmesi suretiyle Milli Emlak Genel Müdürlüğü uhdesinde bir hazine mülkü haline getirilmesi çalışmaları başlamıştı. Yaptığımız görüşme o takas ve trampa işlemlerinin neticelendirildiği bir adım olmuştur. Sayın bakanımız bunların talimatlarını vermek suretiyle ilgili genel müdürlerden de takibini yapmalarını kendilerine ifade etmek suretiyle bizim yüzümüzü güldürecek Kepez'e ve Antalya'ya gerçekten önemli bir katkı olacak, bir adımı atmıştır. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bunlarla birlikte eş zamanlı olarak projenin devam etmesi gerekiyor. En kısa zamanda ihale edilip 2023 yıl içerisinde Millet Bahçesinin Pil Fabrikası içerisinde hemşehrilerimizin Antalya'lıların, Antalya'ya gelen misafirlerin istifadesine sunulması planlanıyor. Hızlı bir projelendirme çalışması yapılıyordu. TOKİ marifetiyle bu projelendirme çalışmaları yapılmaktaydı. Bakanlığımız o konuda da sıkı bir takiple inşallah hiç vakit kaybına mahal bırakmaksızın projeyi en kısa zamanda başlatıp tamamlayacak.2023 yılında da bir Pil fabrikasında biz güzel bir millet bahçesi olarak yaşamaya başlayacağız. Endüstriyel mirasın kent belleğine dönüşmesi bakımından da çok önemli, hatıraların yaşatılması, yapı ve binaların yok olmaması, yeniden işlevlendirilmeleri ve geleceğe yürümeleri önem arz ediyor. Bu bizim önemli hayallerimizden bir tanesiydi. Pil fabrikasını da dokuma fabrikası gibi şehrin bir değeri olarak var edebilmek için çalışacağız ve inşallah bunu en güzel şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



Antalya orman çiftliği

Toplantıda konuşulan bir diğer konunun ise Antalya Orman Çiftliği olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Geçtiğimiz yıl ortaya çıkardığımız en önemli değerlerden biriside Antalya için, Kepez için orman çiftliğiydi. Orman çiftliğinin mülkiyet sorunlarının aşılıp tamamıyla mülkiyetinin belediyemize ait olması ile alakalı gerekli tahsis talimatını da bakanımız vermiş oldu” dedi.



Yeni bisiklet yolları

Geçtiğimiz hafta 19 kilometrelik bisiklet yolu ağının hizmete alındığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Biz bundan sonra kademe kademe bisiklet yolu ağımızı zenginleştirmek suretiyle hem hareketli yaşama bir kapı aralamak, hem de ilçemize bir renk kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla alakalı yeni bisiklet yolları projelerimizi görüştük ve bakanlığımızın desteklerini almış olduk” diye konuştu.



Yeni okullar

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir başka konunun da bölgeye yeni okullar kazandırılması olduğunu söyledi. Tütüncü, “Yeni okullar kazandırılmasına yönelik mülkiyet sorunlarının aşılmasına dair önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Kimi yerlerde hazine arazilerinin hisseli olduğu parseller bulunuyor. O parselleri bütünlemek suretiyle hazine arazilerinin hisselerinin tamamıyla, hazine arazilerinin hisselerinin olduğu parseller meydana getirmek, okul parselleri meydana getirmek ve mahallelerimizin talebi olan okullarımızı da yapmak üzerin de önemli bir görüşme gerçekleştirmiş olduk” dedi.



3 mahalleye kentsel yenileme

Fatih, Göçerler ve Çamlıbel Mahallelerinde uzunca bir süredir takip ettikleri ve sona gelinen kentsel yenileme süreci ile alakalı vatandaşların önünü açıcı bir takım kararların da bakan nezdinde verildiğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Milletvekillerimizle, İl Başkanımızla, Dış İşleri Bakanımızın takım kaptanlığında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sadece Kepez ilçemiz için değil, Antalyamızın diğer ilçeleri içinde, diğer belediye başkanlarımız ve diğer ilçe başkanlarımız vasıtasıyla son derece önemli bir görüşme oldu. Elde edilen neticeler Antalya'nın yüzünü güldürecek haberlerdir. Bunlar önümüzdeki süreçte her biri güzel bir müjde olarak halkımızla paylaşılacaktır. Çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim “ diye konuştu.

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