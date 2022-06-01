Antalya'ya Millet Bahçesi projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'ya Millet Bahçesi projesi

İHA

Antalya'ya Millet Bahçesi projesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun takım kaptanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara’da yapılan toplantıdan Antalya’ya çok güzel haberler getirdiklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Tuba Vural Çolak, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe belediye başkanları, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’dan oluşan Antalya heyeti, Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Antalya’ya yeni yatımların ve projelerin konuşulduğu toplanın ardından bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, toplantıda Antalya Pil Fabrikası, Orman Çiftliği, yeni bisiklet yolları, yeni okullar, Fatih, Göçerler ve Çamlıbel Mahallesindeki kentsel yenileme süreçlerinin konuşulduğunu söyledi.

Antalya’ya millet bahçesi
İlk önce uzunca bir süredir üzerinde çalışılan Pil Fabrikası Projesinin konuşulduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Antalya için güzel bir Millet Bahçesine dönüştürülmesi hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Konu ile ilgili sayın bakanımızın talimatlarıyla takas ve trampa işlemlerinde sona gelinmiş oldu. Projesinin hazırlanması konusu da; millet bahçesi projesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Malumunuz pil fabrikası arkası 137 bin metrekare alana sahip Antalya merkezdeki en geniş yeşil alanlardan birisi durumunda Bizim uzunca bir süredir buraya bir millet bahçesi kazandırmak, Dokumapark'la bütünleştirmek, adeta eski fabrikalar mahallesini o kapanan fabrikaları endüstriyel bir miras olarak kabul edip, onları şehre bir kültür sanat adasına dönüştürmek vardı. Bu çalışmamızın ilk adımı dokuma park oldu. Dokuma Park bugün taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği şekliyle güzel bir kültür sanat adası oldu. Güzel bir kent parkı, güzel bir yaşam alanı oldu. İnsanlar orada doğayla da iç içe olabiliyor, pikniklerini yapabiliyor, eğleniyor, hafta sonu gezintilerini yapıyor, gün içerisinde spor aktiviteleri ve egzersizlerini gerçekleştiriyorlar. Dokumapark bütün bunların yanında şehrin hafıza merkezi olması bakımından müzeleriyle de önemli bir kültür sanat adası haline geldi. İşte Dokumapark ile hemen yan yana olan Pil fabrikası arazisinin de yine aynı mantıkla bir endüstriyel miras olarak kabul edilmesi ve bir kent park olarak içerisindeki yeşil dokunun korunmuş halde geleceğe taşınması bizim önemli önceliklerimizden biriydi. Bu süreçte hükümetimizin ortaya koyduğu millet bahçeleri projesi de bizim için bulunmaz bir fırsat oldu” dedi.

Pil fabrikası da dokuma gibi şehrin değeri olacak
“Konu ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile 2019 sonrasında yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bir millet bahçesinin pil fabrikasına kazandırılması konusunda mutabık kalınmıştı.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Pil Fabrikası arazisinin takas trampa işlemine konu edilmesi suretiyle Milli Emlak Genel Müdürlüğü uhdesinde bir hazine mülkü haline getirilmesi çalışmaları başlamıştı. Yaptığımız görüşme o takas ve trampa işlemlerinin neticelendirildiği bir adım olmuştur. Sayın bakanımız bunların talimatlarını vermek suretiyle ilgili genel müdürlerden de takibini yapmalarını kendilerine ifade etmek suretiyle bizim yüzümüzü güldürecek Kepez'e ve Antalya'ya gerçekten önemli bir katkı olacak, bir adımı atmıştır. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bunlarla birlikte eş zamanlı olarak projenin devam etmesi gerekiyor. En kısa zamanda ihale edilip 2023 yıl içerisinde Millet Bahçesinin Pil Fabrikası içerisinde hemşehrilerimizin Antalya'lıların, Antalya'ya gelen misafirlerin istifadesine sunulması planlanıyor. Hızlı bir projelendirme çalışması yapılıyordu. TOKİ marifetiyle bu projelendirme çalışmaları yapılmaktaydı. Bakanlığımız o konuda da sıkı bir takiple inşallah hiç vakit kaybına mahal bırakmaksızın projeyi en kısa zamanda başlatıp tamamlayacak.2023 yılında da bir Pil fabrikasında biz güzel bir millet bahçesi olarak yaşamaya başlayacağız. Endüstriyel mirasın kent belleğine dönüşmesi bakımından da çok önemli, hatıraların yaşatılması, yapı ve binaların yok olmaması, yeniden işlevlendirilmeleri ve geleceğe yürümeleri önem arz ediyor. Bu bizim önemli hayallerimizden bir tanesiydi. Pil fabrikasını da dokuma fabrikası gibi şehrin bir değeri olarak var edebilmek için çalışacağız ve inşallah bunu en güzel şekilde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Antalya orman çiftliği
Toplantıda konuşulan bir diğer konunun ise Antalya Orman Çiftliği olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Geçtiğimiz yıl ortaya çıkardığımız en önemli değerlerden biriside Antalya için, Kepez için orman çiftliğiydi. Orman çiftliğinin mülkiyet sorunlarının aşılıp tamamıyla mülkiyetinin belediyemize ait olması ile alakalı gerekli tahsis talimatını da bakanımız vermiş oldu” dedi.

Yeni bisiklet yolları
Geçtiğimiz hafta 19 kilometrelik bisiklet yolu ağının hizmete alındığını hatırlatan Başkan Tütüncü, “Biz bundan sonra kademe kademe bisiklet yolu ağımızı zenginleştirmek suretiyle hem hareketli yaşama bir kapı aralamak, hem de ilçemize bir renk kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla alakalı yeni bisiklet yolları projelerimizi görüştük ve bakanlığımızın desteklerini almış olduk” diye konuştu.

Yeni okullar
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir başka konunun da bölgeye yeni okullar kazandırılması olduğunu söyledi. Tütüncü, “Yeni okullar kazandırılmasına yönelik mülkiyet sorunlarının aşılmasına dair önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Kimi yerlerde hazine arazilerinin hisseli olduğu parseller bulunuyor. O parselleri bütünlemek suretiyle hazine arazilerinin hisselerinin tamamıyla, hazine arazilerinin hisselerinin olduğu parseller meydana getirmek, okul parselleri meydana getirmek ve mahallelerimizin talebi olan okullarımızı da yapmak üzerin de önemli bir görüşme gerçekleştirmiş olduk” dedi.

3 mahalleye kentsel yenileme
Fatih, Göçerler ve Çamlıbel Mahallelerinde uzunca bir süredir takip ettikleri ve sona gelinen kentsel yenileme süreci ile alakalı vatandaşların önünü açıcı bir takım kararların da bakan nezdinde verildiğini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Milletvekillerimizle, İl Başkanımızla, Dış İşleri Bakanımızın takım kaptanlığında gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sadece Kepez ilçemiz için değil, Antalyamızın diğer ilçeleri içinde, diğer belediye başkanlarımız ve diğer ilçe başkanlarımız vasıtasıyla son derece önemli bir görüşme oldu. Elde edilen neticeler Antalya'nın yüzünü güldürecek haberlerdir. Bunlar önümüzdeki süreçte her biri güzel bir müjde olarak halkımızla paylaşılacaktır. Çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim “ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta tuttu Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadın yaralandı
YEREL HABERLER Kadın motosiklet sürücüsünü kaskı hayatta ...
ALKÜ’nün gurur veren öğrencileri Rektör Kalan ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ALKÜ’nün gurur veren öğrencileri Rektör Kalan ile bir ...
Feci kaza ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Feci kaza ucuz atlatıldı
Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı: 2’si Alman 3 turist yaralı
YEREL HABERLER Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı: 2’si Alman 3 ...
Kadir Şeker'in yeniden yargılanacağı haberi, maktulün gözü yaşlı annesini sevindirdi Kadir Şeker'in ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner: "Tahliye haberleri inşallah kursaklarında kalmaz" Yargıtay’ın kararı bozmasına çok sevindim. Şu an mezardan çocuğum çıkmış gelmiş gibi çok sevindim, tekrar yargılama istiyordum" "Kadir Şeker tahliye olacak diye çok seviniyorlar ya ben de Kadir, daha fazla ceza alacak diye çok seviniyorum"
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in yeniden yargılanacağı haberi, maktulün ...
FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor
YEREL HABERLER FTA Antalyaspor futbol akademisi seçmeleri başlıyor
Cüzdanı kaybettiğine 1 gün sonra farkına varıp, kavuşunca büyük sevinç yaşadı
YEREL HABERLER Cüzdanı kaybettiğine 1 gün sonra farkına varıp, ...
Döşemealtı'nın kızları Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Döşemealtı'nın kızları Türkiye Şampiyonasına ...
Başkan Uysal: “Muratpaşa’da yaşamaktan mutluyuz diyenlerin oranı yüzde 87”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Muratpaşa’da yaşamaktan mutluyuz ...
Türk Eğitim Vakfı’nın 55. yılına özel konser
YEREL HABERLER Türk Eğitim Vakfı’nın 55. yılına özel konser
ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER ANTGİAD Üyeleri Networking etkinliğinde buluştu
Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: "Çağın hastalığı göz kuruluğuna dikkat"
YEREL HABERLER Göz Hastalıkları Uzmanı Erten: "Çağın hastalığı göz ...
Gazipaşalı çiftçilere nohut desteği
YEREL HABERLER Gazipaşalı çiftçilere nohut desteği
Antalyaspor Innovation Hub’dan Scouting Semineri
YEREL HABERLER Antalyaspor Innovation Hub’dan Scouting Semineri
Yaz ayları fırın gibi olan cam serada, soğutucu klima olmadan kültür mantarı yetiştirdiler Kültür mantarından zehirlenen arkadaşının kızına üzüldü, 27 derece sıcaklıktaki cam serada ilaçsız doğal torfla kültür mantarı yetiştirdi Seranın üzerini karton ve hasırla örtüp, sisleme yöntemiyle uygun nem oranını yakalayan üç arkadaşın amacı, herhangi bir kimyasal madde ve klima kullanmadan yetiştirilebildiğini göstermek Mikolog Yetkin Karakaya: “Uygun hava ve nemi sağlarsanız 30 derecede de yetişir”
YEREL HABERLER Yaz ayları fırın gibi olan cam serada, soğutucu klima ...
Gençler saha bulamazken terk edilen stadı kurumuş ot ve dikenler kapladı Skorbord ve tribünler çürümeye yüz tuttu
YEREL HABERLER Gençler saha bulamazken terk edilen stadı kurumuş ot ...
Uncalı Kent Mezarlığı inşaatı hızla ilerliyor Gasilhane ve morg sayısı artırılıyor
YEREL HABERLER Uncalı Kent Mezarlığı inşaatı hızla ...
Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ...
Vatandaş ve personele ‘etkili iletişim’ eğitimi
YEREL HABERLER Vatandaş ve personele ‘etkili iletişim’ eğitimi
Kovanlar Ağustos ayındaki hasat için 2 bin rakımlı yaylalarda yerini aldı 2 bin çiçek türünün olduğu Çimi Yaylası'nda balda yüksek verim beklentisi
YEREL HABERLER Kovanlar Ağustos ayındaki hasat için 2 bin rakımlı ...
Antalyalı yüzücülerin final heyecanı
YEREL HABERLER Antalyalı yüzücülerin final heyecanı
Antalya Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı Şahıslardan 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Antalya Antalya’da FETÖ/PDY operasyonu: 20 kişi ...
48 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yunus timlerine yakalandı
YEREL HABERLER 48 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yunus timlerine ...
Antalya’da buğday hasadı başladı İlkbahar aylarındaki kuraklık buğdayda rekolte düşüklüğüne neden oldu Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp: "Yüzde 15-25 arası Antalya genelinde rekoltede düşüş bekleniyor” "Erken hasat yapmayalım, nem oranının yüzde 15 olması lazım"
YEREL HABERLER Antalya’da buğday hasadı başladı İlkbahar aylarındaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.