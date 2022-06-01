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25 bıçak darbesiyle 5'inci kattan düşerek ölümde kardeşten 'parmak izi' sorusu

DHA

25 bıçak darbesiyle 5'inci kattan düşerek ölümde kardeşten 'parmak izi' sorusu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir apartman çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Suat Sırım'ın (47) vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince tutuklanan, rapor doğrultusunda serbest bırakılan eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T., ikinci raporda cinayet şüphesi çıkınca 'kasten öldürme' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada söz alan Sırım'ın kardeşi Yasemin Sırım, "Banyo terlikleriyle 4 metre uzağa atladığını söylüyorlar. Bıçakta olmayan parmak izini intihar eden mi, katil mi gizler" diye tepki gösterdi.
Olay, geçen yıl 17 Kasım'da Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi 129 sokakta meydana geldi. Bir kişinin, 5 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği ihbarıyla adrese giden polis ve sağlık ekipleri, güvenlik görevlisi Suat Sırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kayıtlara 'yüksekten atlamak suretiyle intihar' olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda 25 kesici alet yarası bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Suat Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' yazılı not bulundu. Olay sırasında Suat Sırım'ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, 'kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği' yönündeki raporun ardından T.S. ile A.T. hakkında takipsizlik kararı verilerek, serbest bırakıldı.
YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ
Şüphelilerin serbest bırakılmasına Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşi ve avukatları itiraz etti. Dosya, yeni bir rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderildi. Gelen raporda, maktulün el parmaklarında savunma kesilerinin tanımlandığı, bu kesilerin kendisi tarafından veya başkası tarafından oluşturulmuş olabileceği belirtilerek, "Olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.
Yeni raporun ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede Suat Sırım'ın eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T.'nin, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanmaları istendi.
PSİKİYATRİ TEDAVİSİNİ YARIDA BIRAKTI
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar T.S. ve A.T. ile Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşleri, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık T.S. ile Suat Sırım'ın psikiyatri doktoru A.A., tanık olarak dinlendi. Doktor A.A., Suat Sırım'ın başlarda kontrole gelmediğini, son 5 yılda ara ara geldiğini aktardı. A.A., "Suat Sırım bana birkaç kez muayene oldu. Sonrasında tedaviyi bıraktığını ve gelmek istemediğini T.S.'den öğrendim. 'Gelirse iyi olur' dediğimi hatırlıyorum. Psikiyatrik ilaçlar konusunda toplumda bir ön yargı var. Eşi T.S. muhtemelen başka insanların sözüne ihtimam ederek gelmediği yönünde bilgi vermişti" dedi. Hasta-doktor ilişkisi nedeniyle Suat Sırım'ın hastalık tanısını ve geçmişini söyleyemeyeceğini belirten A.A., o dönemde çalıştığı Atatürk Devlet Hastanesi'nden detaylı bilgi verileceğini aktardı.
'İFTİRALARA MARUZ KALIYORUZ'
Duruşmada söz verilen sanık T.S. suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek, Suat Sırım'ın intihar ettiğini savundu. Sanık A.T. ise kendilerine iftira atıldığını öne sürerek, "Ailemizden birini kaybettik. Tüm acıları yaşadık. Hala bu iftiralara maruz kalıyoruz. Asla ve asla bunları kabul etmiyoruz" dedi.
T.S. ile Suat Sırım'ın kızı S.S., SEGBİS'le bağlanarak, pedagog eşliğinde ifade verdi. S.S, "Biz Covid olmuştuk. Babamın psikolojisi bozulmuş sürekli odaya kapanıyor, sürekli uyuyordu. Bir kez odaya kapatmıştı kendisini. Ben de odaya girdim elindeki telefondan arama motorunda 'intihar etmenin yolları' diye arama yapıyordu. Benim gelmemle kapattı. Bir defa da cüzdanını kaybetmişti. Cebine baktım. Elime sapı sivri bir bıçak battı. Kimseye bundan bahsetmedim. Neden bahsetmediğimi bilmiyorum. Bir gün koridorda abim ben ve kardeşim durduk. Sonra ben kapıyı dinledim. Babam anneme 'Ben daha fazla dayanamıyorum. Bana bir şey olursa çocuklara iyi bak' dedi. Annem de 'Olur mu öyle şey Suat' diye karşılık verdi" diye konuştu. 
'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'
Duruşmada söz alan Suat Sırım'ın kardeşi Yasemin Sırım, sanıkların ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu iddia etti. Bir insanın bıçağın metal kısmından tutarak kendisine 25 ölümcül bıçak darbesi yapamayacağını, bu darbeler sonrasında sohbet edemeyeceğini ileri süren Yasemin Sırım, "Bu kadar bıçak darbesi alan biri kan kaybeder. Şuurunu kaybeder. Yere yığılır. Sağlıklı bir şekilde sohbet edemez. Banyo terlikleriyle 4 metre uzağa atladığını söylüyorlar. Bu şahıslar bizimle dalga geçiyor. Bıçakta olmayan parmak izini intihar eden mi gizler, katil mi gizler? Adalet yerini bulana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Yüksel Sırım ise ağabeyi Suat Sırım'ın eşi T.S.'den boşanmak istediğini savunarak, bu nedenle sanıklar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Şikayetçi avukatı Alperen Erol, sanıkların tutuklanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar T.S. ve A.T.'nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-06-01 15:53:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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